Александр Емельяненко проведёт бой с Силвой

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, сообщил о проведении поединка с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой.

«Ещё одно легендарное противостояние на подходе. Бигфут против Александра Емельяненко. Спасибо хейтерам и тем, кто поддерживает. А мы пашем и идём дальше», — написал Бурчак в соцсетях.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Силва провёл в MMA 45 боёв, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Бразилец объявил о завершении карьеры осенью 2020 года, после проигрыша ямайцу Юрае Холлу.

Ранее Емельяненко заявил, что сделает ставку на себя перед боксёрским поединком с соотечественником Вячеславом Дациком.