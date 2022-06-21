Потери Каминского, проблемы Резцовой и ожог Мироновой: как сборная России по биатлону готовится к новому сезону

Сборная России по биатлону продолжает подготовку к сезону в четырёх тренерских группах. Наибольшие потери понёс старший наставник мужской команды Юрий Каминский, от которого к коллегам перешли целый ряд лидеров. Эдуард Латыпов остался, но отправился на сбор в Раубичи к Артёму Истомину и Евгению Башкирову. А вот Кристина Резцова пропустила его, чтобы решить проблемы с винтовкой. Ещё один лидер женского коллектива, Светлана Миронова, столкнулась со сложностями другого характера: она сделала неудачную косметологическую процедуру и получила ожоги лица.

«Трансферы» Истомина и верность Латыпова

Несмотря на то, что в следующем сезоне отечественные биатлонисты будут лишены возможности выступать на международных соревнованиях, наблюдать за подготовкой сборной России всё равно интересно — она продолжает дарить болельщикам множество интриг и скандалов.

Чего стоит хотя бы разделение спортсменов сразу на четыре тренерские группы. Подопечные Михаила Шашилова работают в Сочи, Сергея Башкирова и Артёма Истомина — в белорусских Раубичах, а Юрия Каминского — в Уфе. При этом во главе женской и мужской национальных команд пока остались Шашилов и Каминский соответственно.

Также по теме Перестройка в условиях отстранения: с чего российский биатлон начнёт новый олимпийский цикл СБР утвердил составы групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. Юрий Каминский и Сергей...

Последний пострадал от изменений в составах больше остальных — к бывшему помощнику, Истомину, ушли сразу три его звезды: Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов. Теперь помимо молодёжи остался лишь Эдуард Латыпов, который вопреки слухам не стал менять наставника.

«Изначально такого вопроса не стояло. Я уже два года в этой группе отработал и продолжу тренироваться. Результат есть, существует понимание, что делать дальше», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

При этом в июне он почему-то продолжил подготовку не в Уфе, а в Раубичах. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады поспешил успокоить общественность и объяснил это тем, что ему больше подходит трасса в Белоруссии, тогда как в Башкортостане «рельеф мягковат» для летней подготовки.

Тем временем Халили и Серохвостов, в прошлом году добившиеся серьёзных успехов именно под руководством Каминского, рассказали, почему решили сменить наставника. Карим признался, что пойти на такой шаг ему позволил лично глава СБР Виктор Майгуров. В свою очередь Даниил выразил уверенность, что новый специалист поможет ему сделать шаг вперёд.

«В работе с Истоминым мне нравятся его коммуникабельность и отзывчивость. Он на каждой тренировке что-то подсказывает. Всегда есть какие-то ошибки, которые ты должен исправлять. Он всё время говорит, что мы делаем неправильно», — признался Сероховстов.

Своеобразный «трансфер» к 26-летнему тренеру состоялся и из группы Шашилова. Причём покинула опытного наставника Светлана Миронова, которая трудилась с ним не один год. По признанию биатлонистки, они вдвоём поняли: необходимо что-то менять, поскольку совместная работа давалась крайне непросто. Среди главных плюсов Истомина она, как и Сероховостов, выделила общительность и готовность идти на контакт.

«Это значит, что здесь я могу обсуждать занятия с тренерами. Если что-то идёт не так, я могу об этом сказать, и мы что-то скорректируем или не скорректируем», — подчеркнула Миронова.

За работой молодого специалиста в новом сезоне понаблюдать особенно интересно. Во-первых, любопытно, как будут в дальнейшем складываться его отношения с подопечными, некоторые из них, например, Лариса Куклина, старше его. Во-вторых, неясно, сработает ли эксперимент со смешанным ростером из мужчин и женщин. Миронова назвала его «прикольным».

«Я не вижу каких-то отличий. То, что ребята с нами работают, — это здорово. Смешанные команды — классно! Наверное, парни за нами тянуться не будут, но мы можем где-то что-то посмотреть, подтянуться», — поделилась впечатлениями Светлана.

Более того, в группе Истомина занимается также Ксения Довгая, девушка Серохвостова. По словам специалиста, это никак не мешает работе. Он также подчеркнул, что вопреки слухам, на его тренировках нет речи о расслабленности и все подопечные выкладываются на 100%.

«Самые странные претензии поступают от тех людей, которые знают меня и видели, как я работаю. Когда они говорят, что у меня комфорт в команде, и спортсмены приехали на каникулы. Спросите у биатлонистов, каникулы это для них или нет? Я так не думаю. То, что я не угнетаю их постоянно, — возможно, да. Но в то же время слабины никому не даётся», — подчеркнул Истомин.

Тем более в группе есть и более опытный наставник — вернувшийся из Болгарии Евгений Норицын. По признанию специалиста, ему совершенно не претит должность помощника.

«Артём уже говорил, что у нас нет разделения... Мы много разбираем тренировочные планы, предлагаем нагрузки и совместно выпускаем план в работу. Это касается и стрелковой части, и функциональной», — объяснил Норицын.

При этом он продолжает индивидуально работать с лидером женской сборной России Кристиной Резцовой. Двукратный призёр Олимпийских игр пропустила сбор в Раубичах из-за проблем с оружием. Вместо Белоруссии спортсменка отправилась в Санкт-Петербург, чтобы поработать над прикладом.

«Посовещавшись с Истоминым и Норицыным, решили, что мне важнее сейчас провести стрелковую подготовку и разобраться с тем, с какими ложей и стволом я буду работать дальше, чтобы за июнь подогнать оружие и идти дальше с одной винтовкой. Одну ложу мне делала Альбина Ахатова, она у меня на руках. А вторую поеду доделывать и подгонять под себя во Владимир», — цитирует биатлонистку СБР.

Болезнь Куклиной и отцовство Елисеева

Все остальные тренируются в полную силу, в том числе одна из главных звёзд мужской команды Александр Логинов. Уроженец Саратова вместе с партнёрами по группе Башкирова (Антоном Бабиковым, Кириллом Бажиным, Михаилом Бурундуковым, Вячеславом Малеевым, Александром Поварницыным, Василием Томшиным и Максимом Цветковым) 9 июня прибыл в Раубичи.

В начале месяца приболела лишь опытная Куклина, которая призналась, что выздороветь ей помог домашний мёд от белоруски Анны Солы.

В неприятную историю, не имеющую отношения к спортивным травмам, угодила Миронова. Светлана неудачно провела косметическую процедуру и получила ожог лица.

«Я не хотела разносить это в СМИ. Цель истории — напомнить девушкам, чтобы они тщательнее выбирали косметологов и врачей. Ничего больше... Такое случается. Мы все совершаем ошибки. Это проходит, заживает. Никакой катастрофы нет. Понятно, что неделю неприятно ходить с таким лицом. Но всё поправимо. Всё пройдёт», — рассказала Миронова.

Продолжает заниматься здоровьем и Матвей Елисеев, не выходивший на старт с прошлого года. К сожалению, о возвращении некогда одного из ведущих стреляющих лыжников страны речи пока не идёт. Врачи по-прежнему запрещают ему работать в полную силу. Несмотря на это, он рассчитывает успеть подготовиться к летнему чемпионату России.

Единственный плюс данной ситуации для спортсмена заключается в том, что он может проводить много времени с недавно родившимся ребёнком.

«Сын сейчас по большей части ест и спит, поэтому основная нагрузка ложится на жену, но я всегда на подхвате. И тёща активно помогает, если надо. Мой распорядок дня не сильно изменился, но ночью сон теперь, конечно, не такой качественный. Правда, пока у меня тренировки неполноценные, это не особо на них влияет», — поделился Елисеев.

Надежда на решение IBU и создание Кубка содружества

Тем временем его коллеги продолжат работать и набирать форму. Уже известно, куда все четыре группы сборной отправятся в июле. Подопечные Истомина переедут в Ижевск, Башкирова — в Токсово, Каминского — в Дёмино, а Шашилова — в Тюмень.

А в конце августа в Сочи должны состояться первые старты Кубка содружества, который призван заменить Кубок мира. Планируется, что два этапа нового соревнования пройдут в тёплое время года, а три — в холодное. Три из них примут Раубичи, а ещё один — Тюмень.

Но наибольший интерес вызывает Новогодняя гонка 22—25 декабря, место проведения которой объявят позже. Она должна стать аналогом Рождественской гонки в Германии и состояться в городских условиях. Выступать в турнире будут белорусы и россияне. Не исключено и участие представителей других стран, хотя их приезд кажется маловероятным.

Полностью расписание выглядит следующим образом:

1-й этап (Сочи, 23—29 августа: спринт, гонка преследования, эстафета);

2-й этап (Раубичи, 13—19 сентября: спринт, масс-старт, эстафета), Новогодняя гонка (22—25 декабря, масс-старт);

3-й этап (Раубичи, 17—23 января: спринт, гонка преследования, мега масс-старт);

4-й этап (Раубичи, 23—30 января: спринт, масс-старт, смешанная эстафета, сингл-микст);

5-й этап (Тюмень, 7—13 марта: спринт, гонка преследования, смешанная эстафета, сингл-микст).

При этом глава СБР Виктор Майгуров не теряет оптимизма и верит в то, что уже в новом сезоне отечественных биатлонистов допустят на КМ и Кубок IBU в нейтральном статусе. Если такое предложение поступит, функционер в интервью RT пообещал на него согласиться.

Сами же спортсмены смотрят на вещи более реалистично. Например, Латыпов смирился с тем, что предстоящий международный сезон придётся пропустить, но верит: затем IBU изменит своё решение.

«Есть надежда, что через год нас допустят. До следующей Олимпиады время есть. Будем к ней готовиться. Надеюсь, она для нас состоится», — подчеркнул Эдуард.