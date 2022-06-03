Биатлонистка Миронова стала жертвой косметолога, у неё ожог лица

Короткая ссылка
Биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что на приёме у косметолога ей сожгли лицо.
Биатлонистка Миронова стала жертвой косметолога, у неё ожог лица
  • РИА Новости

«В общем, на приёме у косметолога, видимо, что-то пошло не так и мне сожгли лицо», — написала Миронова в своих социальных сетях.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России в эстафете выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Команда завоевала серебряные медали.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил отказ сборной от выступлений в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить