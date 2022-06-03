Биатлонистка Миронова стала жертвой косметолога, у неё ожог лица

Биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что на приёме у косметолога ей сожгли лицо.

«В общем, на приёме у косметолога, видимо, что-то пошло не так и мне сожгли лицо», — написала Миронова в своих социальных сетях.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России в эстафете выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Команда завоевала серебряные медали.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил отказ сборной от выступлений в нейтральном статусе.