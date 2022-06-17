Майгуров: решение ставить Латыпова на четвёртый этап на ОИ-2022 оказалось неправильным

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что решение выставить трёхкратного бронзового призёра Олимпийских игр Эдуард Латыпов на четвёртый этап ОИ-2022 было неверным.

«Перед эстафетой мы все ломали голову, кого и на какой этап ставить: выбора-то фактически не было. С Каримом Халили на первом этапе мы угадали на 100%. Сейчас задним умом можно сказать, что решение ставить Латыпова на четвёртый оказалось неправильным. Но сказать, что он был совсем не готов из-за простоя, нельзя — у Эдика в Пекине есть личная бронза», — сказал Майгуров в интервью RT.

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