«Самостоятельно забраться невозможно»: как видео с карабкающимися по лестнице паралимпийцами в Чувашии вызвало скандал

Во время проведения чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах разгорелся скандал. В соцсетях появилось видео, как два спортсмена карабкаются по лестнице отеля вместе с колясками. В Паралимпийском комитете России (ПКР) отсутствие пандуса в конкретной гостинице назвали «не самой страшной ситуацией» и выразили мнение, что она будет урегулирована, однако в прокуратуре Чувашии начали проверку инцидента. По словам одного из участников турнира — Алексея Ашапатова, после того, как разгорелся скандал, отель выделил двух человек для помощи постояльцам-колясочникам. Как отметил шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов, несмотря на то что за последние 10—15 лет ситуация с доступностью среды для атлетов с ограниченными возможностями в стране улучшилась, в некоторых учреждениях не хотят тратиться на установку правильных пандусов.

Чемпионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в эти дни в Чебоксарах, был омрачён скандалом. Жители города сняли на видео, как два паралимпийца поднимаются в гостиницу по лестнице прямо на колясках. За неимением специального пандуса они вынуждены были буквально карабкаться по ступенькам.

Ролик моментально разошёлся по социальными сетям и вызвал серьёзный резонанс в местных СМИ. Люди задавались вопросом, почему молодые спортсмены вынуждены взбираться на крыльцо таким образом.

В Паралимпийском комитете России оперативно отреагировали на произошедшее. Вице-президент организации Ольга Семёнова выступила с достаточно миролюбивым заявлением, назвав историю с отсутствием должного пандуса «не самой страшной». По её словам, в гостинице пообещали исправить все недостатки, а в других отелях, которые приняли участников соревнований, проблем не возникло.

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«Мы неоднократно проводили здесь турниры и будем делать это впредь. Безусловно, в Чебоксарах есть сложности, но где в стране их нет? Назовите хотя бы один регион, где лица с поражениями опорно-двигательного аппарата не столкнулись бы с чем-то подобным. Может ли ПКР со своей стороны как-то повлиять? Президент комитета Павел Рожков поднимал этот вопрос на последнем президентском совете, президент обещал помочь с федеральной программой «Доступная среда», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Семёнова также заверила в том, что власти Чувашии оказали организаторам всю необходимую помощь, а местный стадион является лучшим в стране для паралимпийцев и соответствует всем международным стандартам.

«Поверьте, не в каждом регионе можно провести такие соревнования. Поэтому испытываем огромную благодарность Чувашии за предоставленную возможность, у нас замечательные отношения», — добавила она.

Куда жёстче высказалась старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова. Она подтвердила, что в гостинице пообещали решить проблему с пандусом, и отметила, что там работает отзывчивый и приветливый персонал. Но, по её мнению, город абсолютно не приспособлен для передвижения инвалидов.

«По пандусу, если смотрели видео, самостоятельно взобраться невозможно. Там даже женщина с детской коляской пройти не сможет. Да и в городе то же самое. Аптеки, магазины, кафе — почти никуда попасть не удастся. Или просто по тротуару идём и не можем перейти дорогу из-за бордюров. Есть ведь у нас программа «Доступная среда», надо ей следовать. Я и сама готова поучаствовать, помочь», — посетовала специалист.

Она добавила, что Чебоксары для проведения чемпионата были выбраны «не от хорошей жизни», хотя стадион, по её словам, здесь действительно прекрасный и полностью оборудован в соответствии с нуждами паралимпийцев.

«Что касается нынешней ситуации, то она относится не к организаторам турнира, а к руководству гостиницы и местным властям. Мы обратились с предложением помочь. Сначала оно было воспринято негативно, но теперь уже на всех местных сайтах эта информация появилась. Видели заявку на пандус от 10 мая, надеюсь, в следующем году его сделают. Но повторюсь: это общероссийская проблема, которую надо решать», — подчеркнула Громова.

На скандал обратили внимание и местные власти. Так, глава города Олег Кортунов отметил, что соответствующих жалоб ему не поступало, но пообещал изучить информацию. А прокуратура Калининского района города Чебоксары организовала проверку и намерена принять меры в случае выявления нарушений.

«Из видеозаписи следует, что пандус-скат, расположенный на лестнице, установлен под большим углом и фактически не приспособлен для самостоятельного подъёма лиц с поражением опорно-двигательного аппарата… Будут установлены конкретные обстоятельства произошедших событий, дана оценка соблюдению требований закона по доступности объекта социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Чтобы разобраться, в каких условиях спортсмены живут в Чебоксарах, RT связался с четырёхкратным паралимпийским чемпионом Алексеем Ашапатовым, который также участвует в турнире. По его словам, в городе всё неплохо приспособлено для людей с ограниченными возможностями, и злополучную гостиницу скорее следует считать исключением.

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«Некоторые отели, к сожалению, невнимательно отнеслись к приезду паралимпийцев. Установленные там пандусы не соответствуют нормам, и ребятам проще карабкаться по лестнице. Надеюсь, из данной истории сделают соответствующие выводы. Думаю, на следующем чемпионате России таких проблем не возникнет», — заявил Ашапатов.

Он также рассказал, что после разгоревшегося скандала руководство гостиницы приняло меры. Теперь подниматься и спускаться постояльцам на колясках помогают два человека. Но данную меру спортсмен назвал спорной и опасной.

«Это не лучший выход из ситуации, поскольку для того, чтобы помочь человеку на коляске, требуется определённый опыт и навыки. В противном случае, если начать неправильно поднимать его, можно нанести серьёзную травму», — объяснил Ашапатов.

Он также заверил, что в целом внутрироссийские турниры для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата организуются на высшем уровне и проблемы возникают редко.

В свою очередь, шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов отметил, что ещё 10—15 лет назад условия для передвижения атлетов с ограниченными возможностями как в Чебоксарах, так и в целом по стране были намного хуже. Он также призвал не винить в произошедшем ПКР.

«Дело в том, что в Чебоксары приехало слишком много людей. Все они живут в разных местах. Гостиница, которая находится прямо возле стадиона, оборудована отличным пандусом. Хотя, когда я ещё выступал, там тоже имелись сложности. Приходилось и по ступенькам взбираться, и класть на крыльцо специальный щит, чтобы по нему подняться на колясках. Сейчас такого нет и близко. Но так вышло, что некоторые спортсмены остановились в том самом отеле, где пандус годится исключительно для чемоданов», — объяснил Шилов.

По его словам, в соответствии с федеральной программой «Доступная среда» все гостиницы обязаны установить специальные пандусы, но в зданиях, построенных во времена СССР, это зачастую не представляется возможным. А некоторые просто не желают тратиться и ищут наиболее дешёвые варианты, которые не помогают решить проблему.

«Сложность заключается ещё и в том, что люди в принципе не понимают, какими должны быть пандусы, и делают проще и дешевле. Надеюсь, разгоревшийся скандал приведёт к тому, что там найдут выход из ситуации. Даже на ролике видно: на этой лестнице можно поставить замечательный пандус, который не испортит внешний вид. Но не все хотят отдавать деньги, хотя это необходимо», — заключил Шилов.