Ашапатов — о скандале с паралимпийцами на ЧР: пандусы не соответствуют нормам

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Четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов высказался о скандале на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах.
Ашапатов — о скандале с паралимпийцами на ЧР: пандусы не соответствуют нормам
  • РИА Новости

«В принципе, Чебоксары хорошо приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями. Там, где живу я, всё оборудовано должным образом. Но некоторые гостиницы, к сожалению, невнимательно отнеслись к приезду паралимпийцев. Установленные там пандусы просто не соответствуют нормам, и ребятам проще карабкаться по лестнице. Надеюсь, из данной истории сделают соответствующие выводы. Думаю, на следующем чемпионате России таких проблем не возникнет», — заявил Ашапатов в беседе с RT.

18 июня в сети появилось видео участников соревнований с поражением опорно-двигательного аппарата, которые не могли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Мемориала Игнатьева по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

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