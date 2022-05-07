МПК рассмотрит вопрос членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии в ноябре

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Международный паралимпийский комитет (МПК) поднимет вопрос о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии на внеочередной генеральной ассамблее организации в ноябре.
МПК рассмотрит вопрос членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии в ноябре
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  • © Ker Robertson

Об этом сообщает президент МПК Эндрю Парсонс.

«Мы собираемся созвать внеочередную генеральную ассамблею, которая, вероятно, состоится примерно в ноябре, вместе с собранием наших членов, на котором мы выдвинем два вопроса», — цитирует Парсонса Inside the Games.

По его словам, членам IPС будет предложено два варианта: приостановка или прекращение членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

Кроме того, на генассамблее будет предложено провести ещё одно голосование, на котором участников спросят, должно ли соблюдение олимпийского перемирия быть «обязательством членства».

Ранее сообщалось, что российских паралимпийцев пригласили выступить на соревнованиях в Германии.

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