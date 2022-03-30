Российских паралимпийцев пригласили выступить на соревнованиях в Германии

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков во время форума «Мы вместе. Спорт» заявил, что российские спортсмены получили приглашение на летние легкоатлетические соревнования в Германии.

«Хочу отметить, что не весь мир относится к нам негативно. К примеру, на днях получили приглашение на соревнования по лёгкой атлетике среди паралимпийцев в Германии 25 июля», — цитирует Рожкова РИА Новости.

По его словам, ещё одно письмо с поддержкой и приглашением на совместные турниры отправили коллеги из китайского комитета.

«Оптимистично настроены на то, что ситуация нормализуется, поэтому не прекращаем подготовку. Отрабатываем те механизмы, которые помогли бы сохранить запланированную соревновательную нагрузку», — добавил Рожков.

Напомним, что 3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Соревнования проходили в Китае с 4 по 13 марта.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин заявил, что национальный спорт должен вернуться к советской системе.