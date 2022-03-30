Левитин считает, что российскому спорту надо вернуться к советской системе

Помощник президента России Игорь Левитин во время форума «Мы вместе. Спорт» заявил, что спорт в России должен вернуться к истокам.

«Все эти ущемления говорят, что нам необходимо вернуться к истокам отечественного спорта — советского. Во времена СССР наш спорт переживал подобные санкции, но, несмотря ни на что, советский спорт всегда был на высоком уровне», — цитирует Левитина ТАСС.

По его мнению, возвращение к советской системе принесёт отечественному спорту самодостаточность.

«В нынешнее время международным спортом управляют не столько чиновники, сколько рекламные компании, которые управляют нашими атлетами», — добавил Левитин.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что гуманитарная миссия спорта разрушается на глазах.