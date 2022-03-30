Чернышенко: гуманитарная миссия спорта разрушается на наших глазах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время форума «Мы вместе. Спорт» поделился мнением о ситуации в мировом спорте.

«Когда мы видим, что международный спорт стал мощнейшим средством политической борьбы, когда нарушены все принципы и идеалы, на которых мы выросли, попраны все правила Олимпийской хартии, причём теми, кто её не писал, мы видим, как разрушается гуманитарная миссия спорта прямо на наших глазах», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его мнению, в этот момент всем россиянам необходимо сплотиться, а самой стране — сохранить свои ценности. Он также подчеркнул, что сейчас направляется множество исков в международные инстанции для защиты спортсменов, а также по поводу компенсаций потерь, которые понесла Россия из-за отстранения своих спортивных организаций.

«Я хотел бы поблагодарить спортсменов — несмотря на невероятное давление, вы сохраняете свою патриотическую позицию, верность принципам справедливости... Позиция России остаётся незыблемой — не должно быть дискриминации по национальному признаку, двойных стандартов, травли», — добавил Чернышенко.

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