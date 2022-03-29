Экс-боец MMA Монсон подверг критике политику США

Российский политик и боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал об отношении американцев к итогам Второй мировой войны.

«Россия просто не упоминается. Мало кто знает о Сталинградской битве, блокаде Ленинграда и так далее. Они думают, что США пришли и освободили Европу от нацизма. И люди хотят в это верить», — цитирует Монсона «Бизнес Online».

Он также подчеркнул, что нынешние санкции со стороны США являются обычным способом давления и направлены на запугивание российских граждан.

«США — это страна лицемерия. Она основана на двух вещах. Геноциде коренных американцев, индейцев, которые жили там тысячи лет. Они забрали их земли, ресурсы. То есть США основана на геноциде и рабстве. И сейчас они учат жить весь мир», — добавил Монсон.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон высказался о спецоперации на Украине.