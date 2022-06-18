Шестикратный паралимпийский чемпион: не все хотят тратить деньги на пандус

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Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов прокомментировал скандал на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах.
Шестикратный паралимпийский чемпион: не все хотят тратить деньги на пандус
  • РИА Новости

«В той же гостинице в Чебоксарах лет 15 пандуса наверняка не было вообще. А теперь по программе «Доступная среда» все подобные заведения обязаны их оборудовать. Но проблема заключается ещё и в том, что люди в принципе не понимают, какими они должны быть, и делают проще и дешевле. И я надеюсь, что разгоревшийся скандал приведёт к тому, что там найдут выход из ситуации. Даже в ролике видно: на такой лестнице можно поставить замечательный пандус, который не испортит внешний вид. Но не все хотят тратить деньги, хотя это необходимо», — заявил Шилов RT.

18 июня в сети появилось видео, где участники соревнований с поражением опорно-двигательного аппарата не могли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

Ранее четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов высказался о скандале на чемпионате по лёгкой атлетике.

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