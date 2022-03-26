Медведев: поведение МОК в отношении паралимпийцев — это уродство и хамство

МОК повёл себя цинично и аморально, когда не допустил к Олимпиаде российских паралимпийцев, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство», — прокомментировал он RT ситуацию вокруг спортсменов.

Общая задача в России — всячески поддерживать паралимпийцев, чтобы они чувствовали себя людьми, полностью вовлечёнными в общественную жизнь, отметил Медведев.

«А им говорят: «Нет, вот у вас государство плохое, поэтому нам на вас плевать». Но это противоречит всем нормам морали. Считаю, что Международный олимпийский комитет проявил себя с наихудшей возможной точки зрения», — сказал заместитель председателя Совета безопасности.

Власти будут всячески поддерживать пострадавших от санкционной политики спортсменов, подчеркнул Медведев.

«Хотя сейчас это очень и очень сложно. И принимали эти решения вполне конкретные люди в Международном олимпийском комитете, в объединённой Европе, в Соединённых Штатах Америки, в независимой теперь от этой объединённой Европы Великобритании. И очевидно, что у этих решений есть прямые авторы», — добавил он, отметив, что «как раз против них-то и будет канализировано недовольство людей, лишённых спорта».

18 марта президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отстранение сборной России от Паралимпиады в Пекине.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходил в Китае с 4 по 13 марта.