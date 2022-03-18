Путин назвал верхом цинизма отстранение сборной России от Паралимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чём не повинные атлеты, а именно паралимпийцы, люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемирной поддержки и преклонения», — цитирует ТАСС Путина.

Он назвал тяжелым ударом для олимпийского движения использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма коллективной ответственности.

По его мнению, всё это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спора организаций, но и попранию норм Олимпийской хартии.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.

Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее Татьяна Навка назвала провалом и позором отстранение российских паралимпийцев от Игр в Китае.