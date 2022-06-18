Требует проработки: как в России отреагировали на предложение ФХР по изменению формата проведения чемпионата КХЛ

Федерация хоккея России предложила разделить команды в регулярном чемпионате-2022/23 КХЛ не по географическому принципу, а по итогам минувшего сезона. Президент лиги Алексей Морозов раскритиковал эту идею и подчеркнул, что такие реформы нельзя выдвигать за несколько недель до старта турнира без детальной проработки. В ФХР пояснили, что предложение направлено на повышение уровня чемпионата и усиление конкуренции, однако мнения специалистов на этот счёт разошлись.

«Предлагать такие реформы без детальной проработки нельзя»

В изменившихся реалиях многие российские спортивные федерации изучают варианты проведения чемпионатов страны таким образом, чтобы количество матчей с высоким уровнем конкуренции оставалось прежним. И Федерация хоккея России предложила по-настоящему революционные поправки в структуру розыгрыша регулярного первенства КХЛ.

Президент лиги Алексей Морозов накануне рассказал, что организация намерена ввести вместо привычных конференций, сформированных по географическому принципу (Западная и Восточная), группы «сильных» и «слабых» команд.

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По словам функционера, КХЛ ещё в мае отправила свой план календаря на согласование в ФХР. В нём каждому участнику предлагалось провести в «регулярке» по 68 матчей с одной паузой на Кубок Первого канала в декабре. Плей-офф, согласно проекту, должен стартовать 1 марта и завершиться 29 апреля.

Федерация в ответ предложила деление на две конференции (12 и 10 команд) и проведение по 70 матчей для каждой команды в регулярке. При этом ФХР, как сообщали СМИ, рассчитывает сохранить все традиционные окна для сборной в ноябре, декабре и феврале.

Был назван и состав конференций. В «сильный» дивизион, который может получить имя Владимира Юрзинова, предлагается определить: ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и минское «Динамо». В «слабый», который может быть назван в честь Александра Якушева, соответственно попадут: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь».

Предполагается, что коллективы из разных конференций не потеряют возможности встречаться друг с другом, но будут делать это лишь дважды за регулярный чемпионат, дома и в гостях, а в остальное время будут вынуждены противостоять соперникам из собственной лиги.

В субботу, 18 июня, в ФХР подтвердили эту информацию, в том числе состав конференций и их возможные названия. Однако там призвали не делать упор на вопрос деления команд на «сильных» и «слабых», подчеркнув, что распределение планируется провести согласно результатам, показанным в сезоне-2021/22.

«Предложение федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все получают шанс бороться за главный приз — Кубок Гагарина», — говорится на сайте организации.

Однако Алексей Морозов накануне заявил, что лига сочла некорректным предложение федерации.

«Мы считаем, предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учёта мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед стартом первенства на основании результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учёта географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелёты, так как вырастет их количество», — цитирует руководителя «РБК-Спорт».

Также в пятницу СМИ сообщили, что семь ведущих клубов страны (СКА, ЦСКА, «Динамо» Москва, «Металлург», «Ак Барс», «Трактор» и «Салават Юлаев») поддержали предложение ФХР, но столичные армейцы, уфимцы и магнитогорцы это оперативно опровергли.

Однако, по словам известного журналиста Павла Лысенкова, гранды просто «не захотели светиться», а в федерации сильно удивились решению Морозова вынести данную тему на публику, поскольку со стороны ФХР это было лишь предложение.

Любопытно, что похожий проект в начале недели одобрил совет Единой лиги ВТБ. В первой части «регулярки» 12 участников сыграют друг с другом в два круга. Во второй они разделятся на группу А, в которую попадут шестеро сильнейших, и группу B. По итогам регулярного чемпионата определится восьмёрка четвертьфиналистов. Однако в баскетболе эта реформа прошла незамеченной.

Проводился аналогичный эксперимент и в футболе. В переходном сезоне-2011/12 в РПЛ, который длился полтора года, после стандартных 30 туров 16 команд, согласно положению в турнирной таблице, сформировали первую и вторую восьмёрки, в которых весной провели ещё по 14 встреч. Но больше такой формат РПЛ не использовала, предпочитая обычный гладкий чемпионат.

«В нашей огромной стране делить клубы на слабаков и сильных неправильно»

В хоккейном мире предложение ФХР вызвало ожесточённую дискуссию. С его критикой выступил даже первый глава КХЛ Александр Медведев. По его словам, федерация в принципе не должна вмешиваться в календарь лиги.

«Мне не нравится само по себе заведомое деление на сильных и слабых. Например, «Автомобилист» почему-то взяли и отнесли ко вторым. Это с намёком на то, что Павел Дацюк закончил? В нашей огромной стране делить клубы на слабаков и сильных неправильно. У нас уже есть ВХЛ, где уровень хоккея ниже, поэтому не соответствующие уровню КХЛ могут выступать там. Более того, вряд ли отнесение какой-либо команды к категории слабаков вызовет положительный отклик от спонсоров или рекламодателей», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Крайне категорично высказался и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он выразил мнение, что ФХР этой реформой фактически пытается разделить клубы на первый и второй сорт, на богатых и бедных.

«Это решение полностью противоречит тому, о чём говорит президент, что сегодняшняя ситуация нам диктует. Это ужасное решение. Оно расколет общество. Мы стараемся объединять, собирать, и вдруг нам говорят, что есть лица, а все остальные пошли отсюда», — подчеркнул Фетисов в интервью «Чемпионату».

В свою очередь, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал введение «слабого» и «сильного» дивизионов «дорогой в никуда», но при этом счёл нежизнеспособным и традиционное деление на Восток и Запад.

«Устроили какой-то бред. Вместо этого надо сделать в регулярном чемпионате круговую систему, где каждый будет биться с каждым. Скажем, в четыре круга. А потом — плей-офф... Самые бедные только и будут делать, что летать, — здорово придумали. Мне наоборот кажется, уже и деление на Восток и Запад никому не интересно. От него стоит отказаться. Особенно в сегодняшних реалиях», — заявил Терещенко.

А вот известный тренер Владимир Плющев, напротив, поддержал предложение ФХР. По его словам, новый формат турнира поможет лиге избавиться от большого количества проходных матчей и существенно поднимет уровень соперничества.

«Концентрация сильных команд влечёт за собой большую конкуренцию, поэтому надо определять сильных и нет… Морозов с одной стороны говорит, что зрелищность хоккея падает и, если так пойдёт, зрителей на трибунах вообще не останется, а с другой ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию», — подчеркнул специалист в разговоре с порталом Metaratings.