«С серьёзной волей»: хоккеист Мирошниченко прошёл курс лечения от лимфомы Ходжкина и готов сыграть в следующем сезоне

Иван Мирошниченко прошёл курс лечения от лимфомы Ходжкина и готов выйти на лёд в новом сезоне, сообщил канадский журналист Марк Годин. Воспитанник «Авангарда» уже приступил к тренировкам. Таким образом, россиянин сможет принять участие в драфте НХЛ-2022, который пройдёт в июле. По мнению Владимира Филатова, игроку пришлось пройти через серьёзное испытание, но он проявил потрясающую силу воли.

Российский хоккеист из системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко прошёл курс лечения от онкологического заболевания и приступил к тренировкам. Об этом сообщил журналист Марк Годин со ссылкой на директора Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэна Марра. Таким образом, 18-летний нападающий будет доступен на предстоящем драфте НХЛ-2022, в рейтинге которого он занимает 11-е место среди европейских игроков. Мероприятие пройдёт 7—8 июля на домашней арене «Монреаля».

Мирошниченко блеснул в прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги. Он провёл за «Омские крылья» 31 матч и набрал 16 (10 + 6) очков. Впрочем, молодой нападающий не отличался стабильностью: случались у него как выдающиеся матчи, так и абсолютно провальные. В итоге Иван не попал в состав сборной на молодёжный чемпионат мира, хотя считал, что заслужил поездку в Канаду.

«Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но моё мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошёл. Расстроился, конечно, однако не очень сильно. У меня есть ещё два года, чтобы выступить на МЧМ, но от меня требуется только играть, а остальным — решать, брать меня или нет», — говорил тогда спортсмен.

Впрочем, оглядываясь назад, можно сказать, что это неприятное событие не сыграло в его карьере большой роли, так как турнир из-за пандемии не задался и был в итоге отменён ещё на стадии группового этапа. В январе хоккеист выдал яркую четырёхматчевую серию в ВХЛ, во время которой забросил пять шайб, но после этого на площадке больше не появлялся. Последний матч за «Омские крылья» Иван провёл 21 января с командой «СКА-Нева».

Чуть больше месяца спустя стало известно о его диагнозе. У игрока была обнаружена лимфома Ходжкина, и он отправился на лечение в Германию. Врачи давали позитивные прогнозы, и процесс проходил достаточно успешно.

«Мы надеемся, что он справится с болезнью и продолжит играть в хоккей», — говорил в апреле председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Во время лечения россиянина активно поддержал легендарный канадец Марио Лемье, который победил аналогичный недуг почти 30 лет назад. Олимпийский чемпион позвонил Ивану по видеосвязи и поделился своим позитивным опытом.

«Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лёд, но главное — выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях — особенно», — сообщала пресс-служба омского клуба в соцсетях.

Напомним, что о болезни Лемье стало известно зимой 1993 года. Тогда лидер «Питтсбурга» нашёл у себя на шее непонятный комок, который оказался проявлением лимфомы Ходжкина. Заболевание также сопровождалось сильными болями в спине. По свидетельству одноклубников, Марио зачастую не мог самостоятельно надеть брюки и завязать шнурки, так как боли не позволяли ему нагнуться.

Чтобы остановить болезнь на ранних стадиях, Лемье прошёл агрессивный курс лучевой терапии. Изнуряющие процедуры сильно повлияли на форму хоккеиста. Хотя официально он говорил лишь о приостановке карьеры на время лечения, многие считали, что возвращения на лёд уже никогда не будет.

Но Супермарио вышел на площадку спустя всего два месяца, причём прилетел на игру с «Филадельфией» прямо из госпиталя, после заключительного сеанса терапии, невзирая на возражения врачей. В этом матче он забросил шайбу, а также отдал голевую передачу. А по окончании встречи зрители устроили овации мужественному спортсмену.

Таким образом, судя по опыту Лемье, удивляться скорому возвращению в строй Мирошниченко не стоит.

Иван не единственный российский спортсмен, который столкнулся с онкологическим заболеванием в этом году. В феврале стало известно об опухоли мозга у 20-летнего воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Один из лидеров молодёжной сборной России по хоккею образца прошлого сезона прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии и сейчас проводит поддерживающие тренировки.

«Переживал. Все поддерживали, все писали. Я знал, что у меня есть цель — вылечиться, и уже начать тренироваться», — рассказал Амиров по возвращении в Россию.

Ассистент главного тренера молодёжной сборной России Владимир Филатов, комментируя серьёзные испытания, которые выпали на долю молодых спортсменов, подчеркнул, что и Иван, и Родион проявили большое мужество в борьбе с болезнью.

«Не буду говорить громкие слова. Но если это для нас стало большим стрессом, то не представляю, какой это стресс был для них. Это ребята с железной волей. Уверен, что они победят эту болезнь и продолжат играть в хоккей», — приводит слова Филатова «Спорт-Экспресс».