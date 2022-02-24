В КХЛ поддержали Амирова, у которого диагностирована опухоль мозга

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на обнаружение у хоккеиста уфимского клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова опухоли головного мозга.
В КХЛ поддержали Амирова, у которого диагностирована опухоль мозга
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«Всегда неприятно получать такие новости, особенно о 20-летнем парне, который находится в самом начале своего профессионального пути. Мы всей нашей хоккейной семьёй переживаем за Родиона и желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

Ранее шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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