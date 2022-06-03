Генменеджер ХК «Динамо» объяснил обмен Войнова и Шипачёва на символическую компенсацию

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо» Алексей Сопин рассказал, почему клуб решил обменять нападающего Вадима Шипачёва и защитника Вячеслава Войнова, которые перешли в казанский «Ак Барс», на символическую компенсацию в 1 тыс. рублей.

«В плане финансовой части Шипачёв и Войнов являлись очень высокооплачиваемыми хоккеистами и были большой нагрузкой на платёжную ведомость клуба и на потолок зарплат. Можно было бесконечно откладывать обмен, но тогда всё тянулось бы до лета, и мы бы несли финансовые затраты», — приводит слова Сопина «Чемпионат».

Он также отметил, что в контракте игроков был пункт на запрет обмена и для его осуществления должно было совпадать желание всех трёх сторон. По его словам, это был единственный вариант разгрузить ведомости.

Шипачёв в последние три сезона становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В минувшей «регулярке» он набрал 67 очков (24 гола + 43 результативные передачи) в 48 матчах. В плей-офф на его счету 10 очков (3 + 7) в 11 встречах.

Войнов провёл 40 игр в регулярном сезоне, в которых набрал 31 результативный балл (5 + 26).

Ранее «Динамо» объявил об уходе Шипачёва и Войнова в «Ак Барс».