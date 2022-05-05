«Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс»

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Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил об уходе нападающего Вадима Шипачёва и защитника Вячеслава Войнова в казанский «Ак Барс».
«Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс»
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте бело-голубых, игроки были обменены на денежную компенсацию, сумма которой не оглашается.

Шипачёв в последние три сезона становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В минувшей «регулярке» он набрал 67 очков (24 гола + 43 результативные передачи) в 48 матчах. В плей-офф на его счету 10 очков (3 + 7) в 11 встречах.

Войнов провёл 40 игр в регулярном сезоне, в которых набрал 31 результативный балл (5 + 26).

Ранее сообщалось, что форварды СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, а также Шипачёв являются претендентами на звание MVP регулярного сезона КХЛ.

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