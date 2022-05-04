Бурдасов, Кузьменко и Шипачёв являются претендентами на звание MVP регулярного сезона КХЛ

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В Континентальной хоккейной лиге объявили номинантов на «Золотую клюшку» по итогам сезона-2021/22, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Бурдасов, Кузьменко и Шипачёв являются претендентами на звание MVP регулярного сезона КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщается на сайте КХЛ, по итогам опроса в тройку лучших были включены нападающие петербургского СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, а также форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

В минувшем сезоне Бурдасов набрал 42 очка (23 гола + 19 передач) в 41 матче, на счету Кузьменко 53 результативных балла (20 + 33) в 45 играх, а у Шипачёва — 67 очков (24 + 43) в 48 встречах.

Ранее Шипачёв рассказал о зарплатах в «Динамо», которые выплачивались по итогам этого сезона. 

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