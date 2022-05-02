Хоккеист Шипачёв рассказал, сколько московское «Динамо» потратило на зарплаты в этом сезоне

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о зарплатах в своём клубе, которые выплачивались по итогам этого сезона.

«Я был на совете директоров и слышал отчёт по сезону. «Динамо» потратило за сезон на зарплаты 750 млн рублей. То есть место под потолком было», — цитирует Шипачёва Sport24.

По его мнению, если он покинет команду, то на его зарплату в клуб придёт другой хоккеист.

«На самом деле, я прекрасно понимаю, что один игрок не выиграет кубок. Я хотел бы получать и 200 млн, и 300. Это нормальное человеческое желание. Но, во-первых, я прекрасно понимаю, что у нас в лиге есть потолок зарплат и нужно думать об интересах команды. А во-вторых — мы живём в России, здесь нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал», — заявил форвард.

«Динамо» в минувшем сезоне вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии ЦСКА. Шипачёв в Кубке Гагарина в 11 матчах набрал десять очков.

Ранее Шипачёв назвал неполноценными соревнования без российских спортсменов.