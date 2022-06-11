Вёсла Губерниева, костюм Ягудина и победный жест Борзаковского: чем запомнился Фестиваль спринта в Москве

Олимпийский чемпион Афин Юрий Борзаковский одержал победу в шоу-забеге на дистанции 100 метров, который состоялся в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Помимо него, на старт вышли ещё четыре обладателя золотых медалей ОИ разных лет. Впрочем, по мнению Сергея Шубенкова, у соперников бывшего главного тренера сборной России просто не было шансов в этих состязаниях. Сам он ожидаемо выиграл барьерный спринт.

Неделя лёгкой атлетики, проходящая в столичных «Лужниках», оказалась богатой на шоу и сюрпризы. Сначала в сектор для прыжков в длину вышла серебряная медалистка зимней Олимпиады Александра Трусова, а затем организаторы пригласили на День спринта пятерых олимпийских чемпионов из разных видов спорта. На старт стометровки вышли: лыжник Александр Легков, фигурист Алексей Ягудин, сноубордист Вик Уайлд, гимнаст Никита Нагорный и бегун Юрий Борзаковский. Компанию им составили футболист Денис Глушаков, баскетболист Алексей Саврасенко, а также телеведущий Дмитрий Губерниев.

Первым из участников на стадион прибыл Борзаковский, чуть позже к нему присоединились Саврасенко и Глушаков. Звёздных спортсменов тут же окружили поклонники, которые хотели сфотографироваться на память. Причём чаще всего с этой просьбой обращались именно к олимпийскому чемпиону Афин, а значит, с популярностью у лёгкой атлетики не всё так плохо.

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Вскоре атлеты отправились переодеваться, а в центре внимания публики оказался главный шоумен отечественного спорта. Губерниев появился в «Лужниках», как и обещал накануне, в весьма необычном виде — он принёс с собой лыжные палки и вёсла для гребли. С ними же комментатор вышел на представление атлетов и разминку. Не менее оригинально выглядел Ягудин, который вместо спортивной формы надел кигуруми собаки. Болельщики покатывались со смеху, а значит, цель участников была достигнута.

Когда завершилась короткая разминка и новичкам объяснили, как пользоваться стартовыми колодками, прозвучал выстрел судейского пистолета. Однако Губерниев умудрился сделать фальстарт, и забег с первой попытки не состоялся. Журналисту даже показали жёлтую карточку, что его, впрочем, ни капли не расстроило.

Вторая оказалась удачной, и под бурные овации и за явным преимуществом победил Борзаковский. Пересекая финишную черту, он победно вскинул руку, показав свой фирменный жест, который всегда использовал во время спортивной карьеры. Что ж, прийти в пятницу в «Лужники» стоило хотя бы ради того, чтобы снова это увидеть.

«Очень здорово, что получилось провести такой забег. Эмоции потрясающие. Я понимал, что для победы надо просто ускориться и пробежать в своё удовольствие. Я для себя тренируюсь, поэтому никаких проблем не испытал. Стометровку я бегал в школьные годы, выступая в эстафетах. В сегодняшнем темпе, пожалуй, могу восемь раз пробежать по 100, получится моя дистанция», — поделился олимпийский чемпион.

В свою очередь Глушаков подчеркнул, что рядом с Борзаковским ни у кого не было шансов на победу.

«Юра — легенда, выиграть мог только он. Жаль, если кто-то ставил на мою победу», — с улыбкой сказал после финиша полузащитник.

Футболист занял пятое место, пропустив вперёд помимо триумфатора Нагорного, Легкова и Уайлда. А вот от Ягудина в костюме пса хавбеку «Химок» удалось убежать.

«Я не сильно выкладывался, но, когда заметил, что меня собака догоняет, пришлось поднажать», — пошутил Глушаков.

Показавший второе время Нагорный признался журналистам, что не ожидал от себя такой прыти, а также рассказал о зародившейся идее о новом достижении в лёгкой атлетике.

«Я в шоке. Спрашивал у Юры, как нужно бежать. Он сказал: «Просто беги быстро». Ну, я так и сделал. Мы на тренировках, конечно, бегаем, но у нас всё по-другому. Нужно медленно разбежаться, потом ускориться и потом только прыгнуть. А знаете, у меня вот сейчас появилась мысль. Почему бы не подготовиться и в следующем году не замахнуться на норматив мастера спорта? Вот это была бы цель», —поделился олимпийский чемпион Токио.

Легков же, не сдерживая смеха, объяснил, почему гимнасту удалось показать такой хороший результат и обойти его.

«Я думал, бегу вторым, а оказалось, просто Никиту не заметил, он же ростом маленький», — поделился бывший лыжник.

Единственный, кто в этом забеге не собирался бороться за какие бы то ни было места, — Губерниев. Ведущий демонстративно бежал последним, снимая себя на смартфон.

«Мы должны сделать максимум для возрождения лёгкой атлетики, чтобы мальчишки и девчонки не теряли ориентиров. Мы здесь для того, чтобы поддержать этот замечательный вид спорта. Потому что гребец, фехтовальщик, любой другой спортсмен хоть когда-то бегал или прыгал. И атлетика действительно королева спорта», — сказал комментатор.

Разумеется, в рамках Фестиваля спринта проходил не только шоу-забег, но и серьёзные соревнования. Среди них особняком стоит первое выступление в сезоне трёхкратной чемпионки России в беге на 400 метров Полины Миллер. Она победила в финале с довольно высоким результатом 50,88 секунды.

Девушка призналась, что рассчитывала примерно на такие цифры, а вообще очень бы хотела разменять 50 секунд. Также она рассказала, как пропустила предыдущий турнир из-за экзаменов в медицинском вузе, где учится на стоматолога.

«Сдала на отлично. Но совмещать учёбу со спортом очень тяжело. Иногда приходится жертвовать частично какими-то сборами и соревнованиями», — посетовала бегунья.

При этом она подчеркнула, что спорт остаётся её приоритетом.

«Больше всего на свете я хочу посвятить себя ему, а всё остальное уже подстраивается. Ведь это то, чем я живу. Несмотря на все политические проблемы, на то, что нас не пускают на международные старты, во мне эта искра очень долго не погаснет», — заверила Миллер.

Также приковывало к себе внимание выступление чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. И титулованный атлет не разочаровал поклонников: одержал победу, сбросив со своего результата, показанного на Мемориале Знаменских, 0,08 секунды.

По словам бегуна, он постепенно наращивает уверенность в себе, которая оказалась утраченной из-за длительного простоя, связанного с травмой. Также Сергей подчеркнул, что ему на руку сыграл календарь: два турнира прошли с разницей всего в три дня.

«Это нормальная история. У меня обычно так и бывало в мае—июне. Когда старты часто, они работают как очень хорошая тренировка. И получается постепенно прибавлять. Вот и сегодня вышло неплохо добавить к предыдущему результату. Я доволен», — подчеркнул Шубенков.

Он также признался, что пребывал в плохом настроении с самого утра и хотел лишь одного: чтобы день поскорее закончился и можно было поехать домой.

«Но оказалось, это всё фигня. Психологическое состояние ни на что не влияет, если мышцы готовы, если ты занимался. А если ты не готов, тебе ничего не поможет, никакая сила воли и настрой», — заявил Шубенков.

Неделя лёгкой атлетики продлится ещё два дня. В воскресенье и понедельник пройдут дни прыжков в высоту.