Шубенков: если ты не готов к соревнованиям, то тебе не поможет никакая сила воли и настрой

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Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков считает, что психологическое состояние не влияет на результаты спортсмена, если тот тренировался.
Шубенков: если ты не готов к соревнованиям, то тебе не поможет никакая сила воли и настрой
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

«День не задался с самого утра. Проснулся, делать ничего не хотелось. Я лишь хотел, чтобы день поскорее закончился и можно было поехать домой. Но оказалось, это всё фигня. Психологическое состояние ни на что не влияет, если мышцы готовы, если ты тренировался. А если ты не готов, то тебе ничего не поможет, никакая сила воли и настрой», — заявил Шубенков журналистам.

31-летний атлет одержал победу в беге на 110 м с барьерами в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, преодолев дистанцию за 13,33 с. Второе место занял Анатолий Киселёв (+0,27), третье — Константин Шабанов (+0,37).

Ранее Шубенков подвёл промежуточные итоги трёх соревнований по лёгкой атлетике.

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