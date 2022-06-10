Шубенков: если ты не готов к соревнованиям, то тебе не поможет никакая сила воли и настрой

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков считает, что психологическое состояние не влияет на результаты спортсмена, если тот тренировался.

«День не задался с самого утра. Проснулся, делать ничего не хотелось. Я лишь хотел, чтобы день поскорее закончился и можно было поехать домой. Но оказалось, это всё фигня. Психологическое состояние ни на что не влияет, если мышцы готовы, если ты тренировался. А если ты не готов, то тебе ничего не поможет, никакая сила воли и настрой», — заявил Шубенков журналистам.

31-летний атлет одержал победу в беге на 110 м с барьерами в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, преодолев дистанцию за 13,33 с. Второе место занял Анатолий Киселёв (+0,27), третье — Константин Шабанов (+0,37).

Ранее Шубенков подвёл промежуточные итоги трёх соревнований по лёгкой атлетике.