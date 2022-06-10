Шубенков подвёл промежуточные итоги трёх соревнований по лёгкой атлетике

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков поделился эмоциями после участия в командном чемпионате России по лёгкой атлетике и на Мемориале братьев Знаменских.

«Сегодня можно подвести промежуточный итог трёх стартов: командного чемпионата России, Мемориала Знаменских и сегодняшнего. Первый был немного на нервяке, так как много пропустил из-за травмы, соревнования воспринимались в новинку. И немножко было боязно. Второй старт был уже лучше. Я почувствовал, что вкатился в сезон, я в теме. И вот спустя два дня новый турнир. Это нечасто, это нормальная история, у меня обычно так и бывало в мае-июне. Когда старты часто, это работает как очень хорошая тренировка. И получается постепенно прибавлять. Вот и сегодня получилось неплохо добавить к предыдущему результату. Я доволен», — заявил Шубенков журналистам.

31-летний атлет одержал победу в беге на 110 м с барьерами в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, преодолев дистанцию за 13,33 секунды. Второе место занял Анатолий Киселёв (+0,27), третье — Константин Шабанов (+0,37).

Ранее Шубенков прокомментировал дебют фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину.