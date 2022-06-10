Миллер: очень тяжело совмещать учёбу в мединституте и соревнования по лёгкой атлетике

Чемпионка Европы в беге на 400 м Полина Миллер поделилась эмоциями после участия в фестивале спринта в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.

«Показала примерно тот результат, на который и рассчитывала на первом старте. Я поздно начала сезон из-за того, что сдавала сессию. Я учусь на стоматолога, сдала экзамены на отлично. Совмещать очень тяжело. Я знаю единичные случаи удачного совмещения мединститута со спортом. Иногда приходится жертвовать частично какими-то сборами и соревнованиями. Но мы с тренером отдаём приоритет основным турнирам, на которые нужно обязательно поехать», — заявила Миллер журналистам.

22-летняя спортсменка одержала победу в беге на 400 м, показав результат 50,88 с. Это был её первый старт сезона.

Ранее чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков высказался о подготовке к следующим соревнованиям.