Миллер — о подготовке к соревнованиям: думаю, форму удастся сохранить до конца августа

Чемпионка Европы в беге на 400 метров Полина Миллер рассказала, в каких соревнованиях планирует принять участие и успеет ли она к ним подготовиться.

«Впереди ещё минимум четыре турнира. Кубок и чемпионат России, первенство страны среди спортсменов до 23 лет, а также Спартакиада. Думаю, форму удастся сохранить до конца августа. Бывали сезоны и до ноября, как, например, в 2019 году. Если правильно к этому подойти, то никаких проблем не будет. У меня очень грамотный тренер, которая, уверена, сможет всё спланировать», — заявила Миллер журналистам.

Ранее Миллер сообщила, что она хочет реализовать себя в спорте, несмотря на недопуск до международных соревнований.