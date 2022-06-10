Миллер заявила, что хочет посвятить свою жизнь спорту

Чемпионка Европы в беге на 400 м Полина Миллер сообщила, что, несмотря на недопуск до международных соревнований, она хочет реализовать себя в спорте.

«Больше всего на свете я хочу посвятить себя спорту, а всё остальное уже подстраивается. Спорт всегда в приоритете, ведь это то, чем я живу. Несмотря на все проблемы политические, на то, что нас не пускают на международные соревнования, во мне эта искра очень долго не погаснет. В первую очередь хочу себя реализовать в спорте», — заявила Миллер журналистам.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее Миллер поделилась эмоциями после участия в фестивале спринта в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.