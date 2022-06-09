Уменьшение числа компонентов и квалификация на ЧМ: какие изменения внесли в фигурное катание на конгрессе ISU

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Таиланде помимо повышения возрастного ценза у фигуристов был принят ряд других нововведений в правила. С пяти до трёх сокращено число компонентов второй оценки, а секвенции по стоимости приравнены к каскадам. Кроме того, изменится система контроля работы судей, что должно способствовать повышению объективности в выставлении оценок. При этом на чемпионатах мира появится квалификация, которая позволит увеличить количество участников.

На Пхукете завершается конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Помимо постепенного повышения возраста допуска спортсменов на взрослые турниры с 15 до 17 лет, были рассмотрены и другие изменения в правилах соревнований фигуристов. Направлены они в первую очередь,на упрощение и улучшение качества работы судей.

Так, ISU утвердил предложение сократить количество компонентов с пяти до трёх. Ранее во вторую оценку входили «владение коньком», «композиция», «связующие элементы», «перформанс» и «интерпретация музыки». Теперь же останутся только первые два, а остальные будут объединены в понятие «презентация».

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Сомнения в необходимости принятия этих поправок высказали только представители Финляндии. Они предлагали для начала протестировать нововведение, но большинство делегатов проголосовали за предложение, поскольку оно, по мнению участников конгресса ISU, упрощает жизнь не только судьям, но и делает фигурное катание более понятным зрителям.

Сокращение числа компонентов привело к увеличению их стоимости. В женском одиночном катании, к примеру, оценки за них будут умножаться на 1,33 вместо 0,80 в короткой программе и на 2,67 — в произвольной (ранее 1,60). Таким образом, возрастёт роль «владения коньком» и «композиции» в постановках фигуристов. Однако, по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, эти корректировки глобально ни на что не повлияют.

Ещё одно изменение коснулось секвенций и каскадов. На конгрессе принято решение уравнять за них оценки. Теперь в обоих случаях сумма будет складываться из базовой стоимости элементов.

По словам тренера Инны Гончаренко, это решение приведёт к увеличению числа секвенций в программах, поскольку исполнить их намного проще.

«Для опытного спортсмена, который нормально владеет тройными прыжками, это не составляет труда, каскад выполнить сложнее. Все же просчитывают, как не потерять, а набрать», — отметила специалист в комментарии ТАСС.

Попытались в ISU сделать выставляемые баллы и более объективными. С этой целью произведена реформа системы контроля судей. По предыдущему регламенту международной федерации поводом для проверки деятельности арбитра служило отклонение более чем в 1,5 балла от среднего значения в каждом из компонентов. По мнению представителей Нидерландов, такая форма контроля создаёт феномен «группового мышления». Судьи, стараясь избежать наказания, боятся ставить слишком высокие или низкие оценки.

Решить проблему можно, если рассчитывать среднее значение не по каждому критерию отдельно, а в сумме за все компоненты. Как отметили авторы инициативы, это даст арбитрам больше свободы и позволит не «подгонять» баллы друг под друга. Предложение было принято подавляющим большинством участников конгресса — 56 из 63 делегатов высказались за.

Также должно повысить качество судейства и разделение бригады на две части: одна будет оценивать только исполнение технических элементов, а вторая — компоненты. При этом каждая должна состоять из 5—7 арбитров, в зависимости от статуса соревнований. Однако это новшество пока не утвердили. Решено протестировать эффективность системы в течение сезона и вернуться к вопросу на следующем конгрессе организации.

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Подвергся реформе и чемпионат мира. В нём появилась квалификация, которая позволяет увеличить число участников в мужском и женском одиночном катании до 54, в танцах на льду — до 40, в парах — до 32. В связи с этим турнир станет на один день длиннее, но сократится количество официальных тренировок перед началом соревнований. Вырастет на $500 тыс. и стоимость проведения мероприятия, однако ISU готов взять на себя все дополнительные расходы.

В квалификационном раунде спортсмены будут показывать только произвольные программы. В финальную стадию попадут 24 фигуриста в женском и мужском одиночном катании, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов. При этом ISU предусмотрел участие в турнире без отбора для ряда спортсменов по лучшим результатам предыдущего чемпионата мира.

Однако зрелищность соревнований от этого вряд ли выиграет. По мнению чемпионки Универсиады-2019 в танцах на льду Бетины Поповой, болельщики не станут следить за квалификацией.

«Многие и так часто смотрят лишь последние разминки на соревнованиях. На самом деле, это и здорово, что на чемпионате мира хотя бы в квалификации шанс появится выступать у многих — это своего рода популяризация спорта, но, с другой стороны, удержать внимание зрителя будет сложно, потому что 15-минутные заливки, шестиминутные разминки и ещё пятиминутное выставление оценок и так не способствуют повышению интереса для зрителей», — считает Попова.

Возможно, изменится в ближайшее время и система квалификации на Олимпийские игры. Рабочая группа должна подготовить свои предложения к конгрессу ISU в 2024 году. Сейчас количество квот в фигурном катании у каждой страны определяется по итогам выступления на чемпионате мира, а также на турнире «Небельхорн Трофи». В планах международной федерации создать ещё одни отборочные соревнования.