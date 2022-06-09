Конгресс ISU принял решение сократить количество компонентов в фигурном катании

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил предложение сократить количество компонентов в фигурном катании с пяти до трёх на заключительной сессии фигурного катания.

Ранее во вторую оценку входили «навыки скольжения», «связующие элементы», «композиция», «интерпретация музыки» и «перформанс».

По новым правилам вторая оценка будет состоять из трёх компонентов: «качество скольжения», «композиция» и «презентация».

Напомним, что на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, также поддержали предложение о повышении возрастного ценза. За повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее конгресс ISU ввёл в чемпионаты мира по фигурному катанию квалификационный раунд.