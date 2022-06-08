Писеев — о решении ISU: мы добиваемся успехов в дисциплине, которую в США считают «своей»

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев назвал причину поднятия возрастного ценза до 17 лет.

«Я бы не стал связывать всё это с какими-то антироссийскими предубеждениями. Ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей», — цитируют Писеева «Известия».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее Елизавета Туктамышева прокомментировала решение ISU повысить возрастной ценз до 17 лет.

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