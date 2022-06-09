Навка отреагировала на решение ISU о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает у девочек шанс стать олимпийскими чемпионками», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о реформах в фигурном катании.