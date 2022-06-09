Навка отреагировала на решение ISU о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.
Навка отреагировала на решение ISU о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает у девочек шанс стать олимпийскими чемпионками», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о реформах в фигурном катании.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить