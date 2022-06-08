Бестемьянова заявила, что реформы улучшат фигурное катание

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о реформах в фигурном катании.
Бестемьянова заявила, что реформы улучшат фигурное катание
  • РИА Новости

«Считаю, это правильно. Потому что раньше была артистичность, техничность, и зрителю было всё понятно. А сейчас, наоборот, слишком сложно, зритель не понимает, за что и кому оценки ставят. Не считаю, что это упростит фигурное катание, наоборот, улучшает», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

Она считает, что все реформы проведены в первую очередь для зрителей, а не для специалистов. По её словам, это заставит фигуристов быть более разносторонними.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, поддержали предложение о повышении возрастного ценза. Нововведение будет происходить поэтапно: с сезона-2023/24 возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

8 мая вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о начале работы по применению в фигурном катании технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.

Ранее сообщалось, что в ISU приняли решение добавить в структуру чемпионатов мира по фигурному катанию квалификационный раунд с сезона-2024/25.

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