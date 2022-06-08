Винер-Усманова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«В фигурном катании он выгоден, потому что другие не могут выполнять то, что могут маленькие дети. А про наш вид спорта можно сказать, что волков бояться — в лес не ходить», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-Экспресс».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее Елизавета Туктамышева прокомментировала решение ISU повысить возрастной ценз до 17 лет.