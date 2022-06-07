«Чуть больше здоровья спортсменам»: как решение ISU повысить возрастной ценз повлияет на фигурное катание

Конгресс ISU продлил отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределённый срок, а также ожидаемо повысил возраст допуска спортсменов на взрослые турниры с 15 до 17 лет. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что это позволит юным дарованиям сохранить здоровье и продлить карьеры. А победительница Универсиады Бетина Попова уверена, что отечественные тренеры внесут нужные коррективы и помогут фигуристам отточить технику и обрести свой стиль до дебюта в мастерах.

Конгресса Международного союза конькобежцев на острове Пхукет в России ждали с особым нетерпением, поскольку на нём должны были рассмотреть два важных вопроса: допуск к соревнованиям под эгидой организации и повышение возрастного ценза в фигурном катании. К сожалению, по обоим пунктам делегаты приняли решения не в пользу отечественных спортсменов.

Совет ISU продлил до дальнейшего специального уведомления отстранение россиян от участия в международных стартах. Помимо фигурного катания, запрет распространяется также на шорт-трек и конькобежный спорт. При этом союз отклонил предложение Украины не допускать страну до участия в конгрессе и выборах в организации.

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Что касается возрастного ценза, то накануне конгресса ISU провёл опрос фигуристов и тренеров: 86% выступили за его поднятие. По мнению большинства, таким образом спортсмены станут меньше травмироваться и смогут продлить свои карьеры.

Против высказалась только Россия, чьи одиночницы на трёх последних Олимпийских играх выигрывали золотые медали до наступления совершеннолетия. Юлии Липницкой, Алине Загитовой и Камиле Валиевой на момент триумфов было 15 лет, а Аделине Сотниковой и Анне Щербаковой — 17. Как отметил представитель ФФККР на заседании Сергей Свиридов, фигуристы рано уходят из спорта вовсе не из-за возраста.

«Если приглядеться, то можно понять, что так поступают большинство олимпийских чемпионов. Потому что после [завоевания] медалей перед ними открываются коммерческие возможности. В ледовых шоу они зарабатывают намного больше, чем на соревнованиях. И чтобы оставлять их в спорте, нужно мотивировать их. Повышение возраста не решит проблему», — заявил специалист в своей речи на конгрессе.

Однако в итоге за повышение возраста допуска спортсменов на взрослые соревнования с 15 до 17 лет проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.

Переход планируется сделать поэтапным. В сезоне-2022/23 планка останется на прежнем уровне, в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 — до 17.

По словам трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, итоги голосования никого не удивили. Однако говорить о последствиях повышения возрастного ценза можно будет только после того, как российские спортсмены снова смогут выступать.

«Это будет касаться в первую очередь девушек. Неважно, в каком виде — одиночном, парах или танцах. Как данное решение скажется на фигурном катании в целом, я не знаю — и никто не скажет, поскольку россиян не допускают до соревнований. Такой плавный переход решили сделать, чтобы все могли планировать свои выступления, ведь это затронет и юниорский чемпионат мира. На год поднять возможно, однажды уже так делали. А на два — решили поэтапно», — объяснила RT прославленная спортсменка.

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Действующая победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова считает, что российское фигурное катание ничего не потеряет, поскольку все тренерские коллективы скорректируют подготовку своих воспитанников.

«Наверное, танцев это меньше всего коснётся, поскольку там выступают взрослые и сознательные спортсмены. И они побеждают не в силу определённого возраста. Но мне кажется, в одиночном катании большой трагедии также не будет, поскольку Саша Трусова с Аней Щербаковой своих главных на данный момент результатов достигли в том возрасте, который далее будет рабочим в мастерах. Они показали, что можно выполнять элементы ультра-си и в 17 лет и делать это очень даже хорошо. Думаю, просто вся тренировочная система будет подстраиваться под то, чтобы спортсмен выходил на пик формы чуть позже. Грубо говоря, умел всё не в 15, а в 17», — заявила RT фигуристка.

При этом, по мнению Поповой, нововведение в первую очередь коснётся юниоров, которые в ближайшее время планировали выступать на взрослом уровне.

«В данный момент им очень обидно. Но, с другой стороны, у ребят теперь есть возможность чуть больше накататься, попробовать разные элементы. Появится время поработать над программами и дебютировать на взрослом уровне во всеоружии. Потому что далее речь идёт о чемпионатах Европы и мира. Там уже не до экспериментов. Спортсмен должен знать свой стиль и свои возможности. А в юниорах можно поиграться. На самом деле в этом нет ничего плохого. Спортсмены начнут выходить на лёд в мастерах готовыми эмоционально и физически, а также стилистически будут иметь своё лицо. И по ходу сезона уже не возникнет ситуации, когда какая-то одна ошибка станет роковой, так как по юниорам они успеют всё попробовать», — добавила спортсменка.

Не видит ничего страшного в повышении возрастного ценза и Роднина. Более того, она уверена, что оно пойдёт спортсменам только на пользу.

«Всё возможно. Российские фигуристы и в без малого 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую, нашу первую чемпионку мира? Что вы так упёрлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться. Мне кажется, что это принесёт чуть больше здоровья спортсменам и поможет избежать совсем ненужных разговоров», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Не пошли навстречу России на конгрессе ISU и в ряде других вопросов. Так, ФФККР предлагала ужесточить правила смены спортивного гражданства. В частности, речь шла об обязательном одобрении перехода под другой флаг со стороны национальной федерации, даже если фигурист участвовал только в чемпионате страны и не выступал на международных соревнованиях.

«Россию представляют немало спортсменов, и мы понимаем, что происходит, однако спортивные федерации не вправе диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда им перебираться», — сказал на заседании генеральный директор ISU Фреди Шмид.

Не стал ISU и повышать максимальный возраст чиновников до 80 лет. Таким образом, на новый срок не сможет быть избран вице-президент организации Александр Лакерник, которому на данный момент 77 лет.

А вот отстранить ФФККР от членства в организации не удалось. Делегатам не хватило шести голосов, чтобы поправка прошла.