Комиссия спортсменов ISU: 86% опрошенных фигуристов и тренеров выступили за поднятие возрастного ценза

Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) и комиссия спортсменов выступили за поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Опрос, проведённый между фигуристами и тренерами, показал, что поднятие возрастного ценза не просто желанно — оно необходимо. 86% опрошенных выступили за его поднятие», — цитирует председателя комиссии спортсменов Эрика Рэдфорда «Матч ТВ».

На 58-м конгрессе ISU планируется рассмотреть вопросы, связанные с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе о повышении возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.

Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.