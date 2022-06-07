ISU отклонил предложение России ужесточить правила для смены гражданства
- РИА Новости
«Спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», — цитирует генерального директора ISU Фреди Шмидта «Матч ТВ».
Большинство делегатов конгресса проголосовали против предложения России. Также на собрании было принято решение поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.
Ранее Максим Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым.