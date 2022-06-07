ISU отклонил предложение России ужесточить правила для смены гражданства

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами.

«Спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», — цитирует генерального директора ISU Фреди Шмидта «Матч ТВ».

Большинство делегатов конгресса проголосовали против предложения России. Также на собрании было принято решение поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.

Ранее Максим Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым.