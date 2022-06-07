ISU отклонил предложение России ужесточить правила для смены гражданства

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами.
ISU отклонил предложение России ужесточить правила для смены гражданства
  • РИА Новости

«Спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», — цитирует генерального директора ISU Фреди Шмидта «Матч ТВ».

Большинство делегатов конгресса проголосовали против предложения России. Также на собрании было принято решение поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.

Ранее Максим Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым.

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