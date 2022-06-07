Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым

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Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян.
Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым
  • РИА Новости

«Это печальная новость. Понятно, что это было ожидаемое решение, но надежда всё равно была после того, как нас допустили до голосования. Поддержка маленькая, но была», — цитирует Транькова РИА Новости.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. 7 июня на конгрессе в Пхукете союз принял решение продлить санкции на год.

Ранее конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

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