Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым
- РИА Новости
«Это печальная новость. Понятно, что это было ожидаемое решение, но надежда всё равно была после того, как нас допустили до голосования. Поддержка маленькая, но была», — цитирует Транькова РИА Новости.
1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. 7 июня на конгрессе в Пхукете союз принял решение продлить санкции на год.
Ранее конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.