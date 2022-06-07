Траньков заявил, что решение ISU об отстранении было ожидаемым

Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян.

«Это печальная новость. Понятно, что это было ожидаемое решение, но надежда всё равно была после того, как нас допустили до голосования. Поддержка маленькая, но была», — цитирует Транькова РИА Новости.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. 7 июня на конгрессе в Пхукете союз принял решение продлить санкции на год.

Ранее конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.