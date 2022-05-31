Не признал ошибку: тренер Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление волейболистки

Тренер «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво во время финального матча чемпионата России. Столь жёсткое решение в исполкоме Всероссийской федерации волейбола объяснили тем, что специалист отказался принести спортсменке извинения. Сам он после вынесения вердикта обратился к общественности через СМИ и подчеркнул, что не хотел никого задеть, а его слова были интерпретированы неверно. По мнению бывшего наставника сборной России Юрия Маричева, коллеге стоило признать свою ошибку и тогда отношение к нему было бы другим.

Накануне в расистском скандале с участием известного тренера Андрея Воронкова была поставлена точка. Исполком Всероссийской федерации волейбола одобрил предложение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать специалиста на два года.

Как подчеркнули члены исполкома, решение было принято единогласно. По словам главы ВФВ Станислава Шевченко, Воронков не пытался связаться с организацией и объяснить своё поведение. На вынесенном вердикте не скажутся даже публичные извинения тренера.

В свою очередь, генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко объяснил, что федерация не вправе запрещать наставнику тренировать, однако в указанный срок он не будет принимать участие в любых соревнованиях под её эгидой. Также специалист имеет возможность работать за рубежом.

Также по теме Принципиально отказался извиняться: тренеру Воронкову грозит два года дисквалификации за расистские высказывания Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков принципиально отказался принести извинения кубинской волейболистке Айламе...

«Отстранение действует только на мероприятия ВФВ... Он не может выводить спортсменов на площадку, но имеет возможность обжаловать решение в арбитраже федерации в течение десяти дней», — отметил Ярёменко в комментарии ТАСС.

Напомним, наставник «Локомотива» во время финального матча чемпионата страны с «Уралочкой-НТМК» назвал темнокожую кубинскую доигровщицу соперниц Айламу Монтальво «обезьяной». Усугубил ситуацию принципиальный отказ от извинений.

Только после жёсткого вердикта ВФВ Воронков наконец впервые публично прокомментировал разгоревшийся скандал. Своё молчание он объяснил нежеланием «подливать масло в огонь». При этом тренер подчеркнул, что не хотел обидеть Монтальво.

«Сожалею, что моя фраза, произнесённая в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложный момент, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, оказалась воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника», — цитирует наставника Regnum.

Он также напомнил, что по ходу карьеры много работал со спортсменками из разных стран и у него никогда не возникало проблем во взаимоотношениях с ними.

«Ещё раз отмечу: никого не хотел оскорбить или обидеть. Надеюсь, в ближайшее время ситуация окончательно прояснится и мы все сможем сосредоточиться исключительно на нашей любимой игре — волейболе», — добавил Воронков.

Однако в его объяснениях так и не прозвучало извинений в адрес Монтальво. На этом же акцентировали внимание в «Уралочке». Со словами раскаяния за специалиста выступил «Локомотив», но не он сам, подчеркнула генеральный директор клуба Валентина Огиенко.

«Просто Воронков поступил не как мужик и сам себе нагадил… Железнодорожники к произошедшему никакого отношения не имеют, кроме того, что это их сотрудник. Должен был извиниться он сам. Воронков просто не то чтобы спустил на тормозах, а проигнорировал... Он смог оскорбить человека, но извиниться не сумел», — сказала функционер в беседе с «Матч ТВ».

Наставник команды из Екатеринбурга, легендарный тренер Николай Карполь лишь подтвердил слова руководства клуба. По его мнению, именно принципиальная позиция коллеги послужила причиной столь жёсткого решения исполкома ВФВ.

«Он не признал свою ошибку. Если бы было в меньшей мере, последовало бы менее суровое наказание. Поддерживаю ли я ВФВ? Федерация поступила правильно. Я не принимал участия в голосовании, хотя являюсь вице-президентом, поскольку это касалось и интересов «Уралочки», — цитирует Карполя «Чемпионат».

Сама Монтальво, покинувшая Россию после инцидента, отказалась от комментариев, поскольку их спортсменке запретила давать местная федерация. Однако волейболистка признала, что хотела бы вернуться обратно.

В мире отечественного спорта вердикт ВФВ по делу Воронкова вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то посчитал его излишне строгим, другие же сочли поведение специалиста недопустимым. Однако многие сошлись на том, что тренер пострадал за свою принципиальность. Например, об этом в беседе с RT заявил экс-наставник женской сборной России Юрий Маричев.

«Не очень хочется это комментировать и злорадствовать. Могу только сказать, что я на месте Воронкова извинился бы. Он мог повести себя иным образом. Понятно, что мы, тренеры, — живые люди и в работе у нас происходит всякое. Бывает, сорвёшься, вылетит жёсткое словцо. Но, повторюсь, любой человек имеет возможность принести извинения. Не вижу в этом ничего зазорного», — подчеркнул специалист.

Он выразил уверенность в том, что, если бы Воронков повёл себя по-другому, вердикт федерации оказался бы мягче.

«Согласен, каждый на эмоциях способен выругаться, но при этом ты должен всегда ощущать ответственность за свои слова и поступки. Сложно рассуждать, почему Андрей повёл себя именно так и какую линию защиты выбрал. Нужно уметь признавать ошибки. Раз совершил её, заяви об этом. К сожалению, он этого не сделал, и я не понимаю такой реакции», — добавил Маричев.

Пожалуй, жёстче всех выступил известный журналист Дмитрий Губерниев, который назвал провинившегося специалиста расистом, женоненавистником и хамом.

«Он наказал сам себя. Извинился бы, и ничего не было. Известно, что в России две беды — дураки и дороги, пускай он эти два года глотает пыль в асфальтах Калининградской области», — написал комментатор в Telegram-канале.

В свою очередь, бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов счёл наказание излишне суровым. Однако, по его мнению, у ВФВ не было иного выбора, поскольку произошедшее обсуждала вся страна.

«Думаю, он сможет работать, но не будет принимать участия в официальных матчах и присутствовать на скамейке запасных... Не знаю, как на это посмотрит руководство «Локомотива», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Наконец, депутат Госдумы Светлана Журоватакже считает дисквалификацию слишком суровой санкцией.

«Просто так подобные наказания не выносятся. Он же её не оскорблял и не собирался напрямую. Были неуместно сказанные слова, которые услышала пресса. Это сигнал, что мы живём в совершенно новых реалиях. Раньше за бо́льшие провинности не наказывали, а тут прямо очень жёстко», — отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.