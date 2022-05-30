Маричев: если бы Воронков повёл себя иначе, то ему вынесли бы менее жёсткий вердикт
- РИА Новости
«Думаю, если бы Воронков повёл себя иначе, то и федерация вынесла бы другой, менее жёсткий вердикт. Согласен, что каждый специалист на эмоциях способен выругаться, но при этом ты должен всегда ощущать ответственность за свои слова и поступки. Сложно рассуждать, почему Андрей повёл себя именно так и какую линию защиты выбрал. Нужно уметь признавать ошибки. Раз совершил её, заяви об этом. К сожалению, он этого не делал, и я не понимаю такой реакции. Я бы поступил иначе», — заявил Маричев в интервью RT.
Ранее Маричев заявил, что Воронкову стоило извиниться за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки.