Маричев: если бы Воронков повёл себя иначе, то ему вынесли бы менее жёсткий вердикт

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Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев заявил, что тренер калининградского «Локомотива» Алексей Воронков мог избежать жёсткого наказания за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Маричев: если бы Воронков повёл себя иначе, то ему вынесли бы менее жёсткий вердикт
  • РИА Новости

«Думаю, если бы Воронков повёл себя иначе, то и федерация вынесла бы другой, менее жёсткий вердикт. Согласен, что каждый специалист на эмоциях способен выругаться, но при этом ты должен всегда ощущать ответственность за свои слова и поступки. Сложно рассуждать, почему Андрей повёл себя именно так и какую линию защиты выбрал. Нужно уметь признавать ошибки. Раз совершил её, заяви об этом. К сожалению, он этого не делал, и я не понимаю такой реакции. Я бы поступил иначе», — заявил Маричев в интервью RT.

Ранее Маричев заявил, что Воронкову стоило извиниться за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки.

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