Маричев считает, что Воронкову стоило извиниться за расистское высказывание

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Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Маричев считает, что Воронкову стоило извиниться за расистское высказывание
  • РИА Новости

«Не очень хочется это комментировать и злорадствовать над коллегой. Могу только сказать, что я на месте Воронкова извинился бы. Он мог повести себя иным образом. Понятно, что мы, тренеры, — живые люди и в работе у нас происходит всякое. Бывает, сорвёшься, вылетит жёсткое словцо. Но, повторюсь, любой человек имеет возможность принести извинения. Не вижу в этом ничего зазорного», — заявил Маричев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.

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