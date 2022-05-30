Маричев считает, что Воронкову стоило извиниться за расистское высказывание
- РИА Новости
«Не очень хочется это комментировать и злорадствовать над коллегой. Могу только сказать, что я на месте Воронкова извинился бы. Он мог повести себя иным образом. Понятно, что мы, тренеры, — живые люди и в работе у нас происходит всякое. Бывает, сорвёшься, вылетит жёсткое словцо. Но, повторюсь, любой человек имеет возможность принести извинения. Не вижу в этом ничего зазорного», — заявил Маричев в интервью RT.
Ранее сообщалось, что «Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.