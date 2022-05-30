Быстров: нельзя Воронкова называть расистом только по одному его высказыванию

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

«Я придерживаюсь той точки зрения, что нельзя человека называть расистом только по одному его высказыванию. Про кого он говорил во время матча — это вопрос», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

30 мая исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива».

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир.

Ранее генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко высказалась о дисквалификации Воронкова.