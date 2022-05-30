Гендиректор «Уралочки»: Воронков поступил не как мужик

Генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

«Извинения Воронков так и не принёс. Если бы они были, то результат был бы другой, всего этого вообще не было. Он проявил себя не с лучшей стороны и не как мужик. Извинился клуб, но не извинился Воронков, хотя от клуба мы ничего не просили», — цитирует Огиенко «Чемпионат».

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что «Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.