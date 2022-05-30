Гендиректор «Уралочки»: Воронков поступил не как мужик

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Генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Гендиректор «Уралочки»: Воронков поступил не как мужик
  • РИА Новости

«Извинения Воронков так и не принёс. Если бы они были, то результат был бы другой, всего этого вообще не было. Он проявил себя не с лучшей стороны и не как мужик. Извинился клуб, но не извинился Воронков, хотя от клуба мы ничего не просили», — цитирует Огиенко «Чемпионат».

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что «Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.

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