Неоднозначная инициатива: мэрия Москвы в порядке эксперимента разрешила продавать некрепкий алкоголь на стадионах

Правительство Москвы запустило эксперимент по продаже некрепкого алкоголя на спортивных объектах. Он продлится до конца 2022 года. Инициатива, направленная в первую очередь на поддержку бизнеса, вызвала в спортивном сообществе неоднозначную реакцию. Так, министр спорта России Олег Матыцин позитивно оценил нововведение и выразил надежду, что оно не создаст проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка. А депутаты Госдумы Светлана Журова, Султан Хамзаев и Ирина Роднина, наоборот, отнеслись к решению мэрии столицы с опасением и тревогой.

В ближайшее время на московских стадионах могут появиться в продаже слабоалкогольные напитки, такие как пиво и вино. Столичная мэрия в порядке эксперимента разрешила реализацию на спортивных объектах алкогольной продукции с содержанием этилового спирта до 16,5% при условии приобретения специальной лицензии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. Если он будет успешным, то его могут продолжить. За его ходом будут внимательно следить и в Государственной думе, где ещё в 2019 году в первом чтении был принят законопроект об отмене запрета продажи пива на стадионах. Это ограничение действует с 2005 года, и о необходимости его пересмотра говорят уже более десяти лет.

Успешный опыт чемпионата мира 2018 года, на котором продажа пива была разрешена в соответствии с обязательствами перед ФИФА, также играет важную роль в обсуждении алкогольного вопроса. Так, во время ЧМ в России болельщики выпили 1,45 млн литров пива, но массовых проблем с соблюдением порядка это не вызвало. Поэтому многие откликнулись на решение столичной мэрии позитивно, в том числе министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Если можно так назвать, это пилотный проект до конца этого года, эксперимент. Москва, являясь лидером, вязла на себя ответственность. С 2005 года была запрещена продажа пива на стадионах. Я надеюсь, что это будет позитивно воспринято, не создаст никаких проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка. Сегодня это важный шаг, и Минспорт приветствует эту инициативу», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Аналогичного мнения придерживается депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он назвал шаг столичной мэрии актуальным в сложившейся ситуации, когда поддержка нужна не только производителям, но и организаторам мероприятий.

«Сейчас сложное время. У клубов отваливаются спонсоры. Владельцам клубов, стадионов будет сложно выживать в сегодняшних условиях. Все меры сейчас хороши. Мы знаем, что подвисло принятие закона о возврате пива на стадионы. Но раз такие эксперименты проводят власти Москвы, то не за горами и принятие закона», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Также он заверил, что продажа алкоголя на стадионах не будет способствовать массовым беспорядкам. По его мнению, люди, которые склонны злоупотреблять горячительными напитками, не ходят ради этого на стадионы, а выбирают другие места для времяпрепровождения. Депутат рассказал, что бывал на разных спортивных объектах, где продавался алкоголь, начиная с чемпионатов мира и заканчивая Олимпийскими играми, и нигде не видел мертвецки пьяных фанатов.

«Наш опыт проведения чемпионатов мира и Европы в России говорит о том, что ни одного такого случая не было. Мы специально делали запрос в МВД. Люди идут на стадион не напиваться, а смотреть футбол. Не думаю, что продажа спиртного на стадионе будет способствовать алкоголизации общества», — подчеркнул Свищёв.

В поддержку идеи выступил и почётный президент РФС Вячеслав Колосков, который считает возможной продажу на стадионах не только лёгкого, но и крепкого алкоголя. Однако он подчеркнул, что многое зависит от конкретной реализации поступившей инициативы.

«Я согласен на это, если будет цивилизованная продажа алкоголя, чтобы не было забегаловок. Человек должен прийти с семьёй в подтрибунное помещение, сесть за стол, чтобы его обслуживали нормально. На стадионах должны быть качественная еда, напитки и обслуживание, только в таком случае я поддерживаю продажу алкоголя, но если будет как забегаловка, то принесёт вред», — приводит слова Колоскова Sport24.

Однако у решения мэрии оказалось и немало противников. Так, достаточно категорично высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По её мнению, пиво на стадионах — это первый шаг к тому, чтобы приучать людей к алкоголю. Также бывшая фигуристка подчеркнула, что для её вида спорта употребление спиртного на трибунах несвойственно.

«На футболе я была только во время чемпионата мира и увидела, что люди с большим удовольствием пьют пиво, но ведут себя в рамках разумного. Если мы совместим желаемое с требованиями безопасности, тогда, наверное, ничего страшного не будет. Но мы знаем, сколько неприятных моментов бывает именно со стороны футбольных фанатов. Если это всё ещё подкормить пивом, то проблем будет больше. И многие подумают, идти ли на стадион с ребёнком», — заявила депутат.

По словам Родниной, мнения в Думе по этому вопросу разделились, однако большинство бывших спортсменов выступили против. Среди них и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она считает, что любые подобные решения нужно принимать очень осторожно, учитывая позиции разных сторон.

«Если бы у нас была культура питья, то этот вопрос даже не стоял бы. А в стране ограничения появляются, когда есть алкоголь. Хотя запретить человеку выпить до игры никто не может. Выпить можно перед матчем. Так легче правоохранительным органам — и стычек меньше», — сказала Журова.

Резко против выступил ещё один депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он призвал не делать послаблений алкогольной индустрии, так как, по его мнению, это неправильно с точки зрения морали. А для поддержки малого бизнеса «не надо придумывать велосипед с треугольными колесами» — достаточно снизить налоги, дать временные преференции и беспроцентные кредиты.

«Я против этого. Готов защищать и доказывать свою позицию. Ни к чему хорошему это не приводило и не приведёт. Почему мы отменили алкоголь? Всем надо вспомнить Манежную площадь. Это была точка невозврата, когда нужно выключать из продажи алкоголь. И мы этого добились. На стадион можно приходить с детьми, нет мата и драк. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Хамзаева Sport24.

В связи с возвращением на стадионы алкоголя был также поднят вопрос рекламы и спонсорских контрактов в спортивной сфере со стороны производителей спиртного. Всё это также находится под запретом с 2005 года. Однако этот способ пополнения бюджета клубов даже более важен, нежели непосредственно реализация алкогольной продукции. Так, в 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун рассказывал, что клуб теряет до 1 млрд рублей за сезон из-за бана пива, причём около 80% этой суммы составляет реклама. Поэтому в стане красно-белых позитивно оценили возможные перемены.

«Спартак» давно и последовательно выступает за разрешение как рекламы, так и продажи алкогольного пива на стадионе. Если дело сдвинется с мёртвой точки, это увеличит коммерческие доходы клубов РПЛ. Но давайте дождёмся внесения изменений в соответствующий закон, пока говорить об этом рано», — сказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

За возвращение рекламы также выступил Матыцин, однако он призвал сначала оценить ситуацию на рынке и понять, насколько готовы «пивные спонсоры» вернуться в спорт.

«Сейчас время консолидации, время понимания того, что каждый ответственен за развитие, в частности, спортивной отрасли, физической культуры и спорта. Здесь, если бизнес-сообщество проявит социальную ответственность, мы будем это только приветствовать. Если компании, которые производят в том числе пиво, будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать проекты в области спорта либо устанавливать партнёрство в области спорта, ничего плохого в этом я не вижу», — сообщил министр спорта.