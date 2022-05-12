Журова: запретили алкоголь на стадионах, потому что русский народ очень много пьёт
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«У нас это защищено законом. Просто так начать продавать алкоголь на стадионах нельзя. Если данная идея относится только к футболу, то тогда хоккеисты могут начать выражать недовольство. Запретили алкоголь, потому что народ очень много пьёт и достаточно было агрессии на стадионах», — цитирует Журову Sport24.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.
Ранее глава Министерства спорта Олег Матыцин поддержал решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях.