Журова: запретили алкоголь на стадионах, потому что русский народ очень много пьёт

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

«У нас это защищено законом. Просто так начать продавать алкоголь на стадионах нельзя. Если данная идея относится только к футболу, то тогда хоккеисты могут начать выражать недовольство. Запретили алкоголь, потому что народ очень много пьёт и достаточно было агрессии на стадионах», — цитирует Журову Sport24.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее глава Министерства спорта Олег Матыцин поддержал решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях.