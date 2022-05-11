СМИ: Мэрия Москвы сняла запрет на продажу алкоголя на стадионах

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Власти Москвы сняли запрет на продажу алкоголя на стадионах до 31 декабря 2022 года.
СМИ: Мэрия Москвы сняла запрет на продажу алкоголя на стадионах
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Aksonov

В качестве эксперимента разрешается торговля спиртными напитками крепостью до 16,5%, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что постановление мэрии Москвы принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении отменить запрет на употребление пива на стадионах.

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