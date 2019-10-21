Археологи нашли захоронения XVII—XVIII веков в Архангельске

Археологи нашли захоронения XVII—XVIII веков в Петровском сквере в Архангельске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городской администрации.

Открытие сделано во время работ на участке, где должны построить реплику беседки писателя Александра Грина. Обнаружено несколько захоронений, остатки сгоревшего монастырского погреба, нательные кресты, броши, курительные трубки.

Найденные останки будут отправлены в Москву для изучения, после чего возвращены обратно для перезахоронения.

Археологические работы завершены, и специалисты приступили к благоустройству сквера.

Ранее Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.