Объявлена деловая программа Форума будущих технологий — 2024
Среди заявленных сессий — «Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации», «Генная терапия: вчера, сегодня, завтра», «Технологии невирусной доставки нуклеиновых кислот — генная терапия будущего».
Кроме того, запланировано заседание рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий и заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2030 годы.
Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Минздрава, Министерства науки и высшего образования, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра.
Форум пройдёт в рамках Десятилетия науки и технологий в России.