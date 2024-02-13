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Объявлена деловая программа Форума будущих технологий — 2024

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Стала известна деловая программа Форума будущих технологий, который состоится 13—14 февраля 2024 года в Москве. Запланированы экспертные дискуссии, посвящённые генетическим технологиям как части медицины будущего.

Среди заявленных сессий — «Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации», «Генная терапия: вчера, сегодня, завтра», «Технологии невирусной доставки нуклеиновых кислот — генная терапия будущего».

Кроме того, запланировано заседание рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий и заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2030 годы.

Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Минздрава, Министерства науки и высшего образования, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра.

Форум пройдёт в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

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