«Спрос будет только увеличиваться»: глава «Росатома» — об экспортном потенциале малых АЭС и проектах компании в Арктике

В Дубае завершилась тематическая неделя «Высокие технологии для устойчивого будущего», организованная госкорпорацией «Росатом». Неделя прошла в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью RT объяснил, как атомная энергетика может помочь в борьбе с глобальным изменением климата. Он также рассказал об интересе за рубежом к разработкам компании, в частности к малым АЭС сухопутного и морского размещения, и участии «Росатома» в освоении Северного морского пути.

— Неделя «Росатома» на Экспо-2020 была насыщена различными мероприятиями и презентациями передовых технологий. Как современные инновации помогают решать глобальные, социальные, экономические и экологические задачи?

— Я бы хотел начать со слов благодарности правительству и гостеприимному народу Объединённых Арабских Эмиратов. Мы уже не первый раз разворачиваем здесь свои проекты: в ОАЭ очень комфортно работать, мы чувствуем себя как дома. И конечно, видим огромный интерес к российской выставке и атомным технологиям.

Дискуссия, состоявшаяся в рамках «атомной недели», показала, что атомная энергетика — часть ответа на глобальные вызовы, стоящие сегодня перед человечеством.

Мы ни в коем случае не пытаемся представить её в качестве единственной альтернативы или добиться её монополии в энергетике тех или иных стран и регионов. Атомные решения —только часть энергоперехода, однако это неотъемлемая, необходимая часть современной глобальной повестки.

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В первую очередь речь идёт об уменьшении парникового эффекта, углеродного следа. Все работающие в мире АЭС суммарно экономят в год примерно 2 млрд т выбросов CO2. Для понимания: все леса планеты ежегодно поглощают немногим более 2,5 млрд т CO2.

То есть атомную энергетику можно назвать своеобразным дополнительным «лёгким» планеты, сопоставимым по своей пользе с лесами всего земного шара.

Аналогичные расчёты можно привести и для отдельных стран. К сожалению, Германия, выводя свои атомные мощности из оборота, резко нарастила выбросы CO2. По этому показателю ФРГ сейчас значительно проигрывает Франции, в которой традиционно более 70% электричества вырабатывается на атомных станциях.

Сравнивая политику этих двух стран, можно точно сказать, что атомная генерация — это одно из действенных решений проблемы выброса парниковых газов.

Кроме того, атомные технологии позволяют решать и другие вопросы устойчивого развития. Во-первых, АЭС — это источники энергии с очень длительным жизненным циклом. Расчётный срок службы нашего современного блока — 60 лет, с возможностью двукратного продления вплоть до 100 лет. Это означает, что вы можете практически на 100 лет спрогнозировать объёмы вырабатываемой электроэнергии для целого региона. И уже в соответствии с этими прогнозами планировать развитие социальной сферы, производственной инфраструктуры и так далее. Это очень устойчивый источник энергии, который не зависит от погоды и других природных явлений.

АЭС «Барака» в ОАЭ

AP

© WAM

Конечно, развитие атомной энергетики требует серьёзных капиталовложений. Однако, учитывая сроки эксплуатации АЭС, атомная электроэнергия стоит совсем недорого. Инвестиции возвращаются достаточно быстро за счёт стабильных поставок электроэнергии, а удельный вес стоимости топлива в общей цене атомной генерации крайне низок — считаные проценты. Это означает, что даже огромные скачки цен на уран не отразятся на конечной цене электроэнергии. Разумеется, с ископаемыми видами топлива, углеводородами ситуация совсем иная.

Кроме всего, атомная энергетика способна послужить импульсом для развития общества, образования, культуры, производства, новых технологий. Там, где создаются новые ядерные компетенции, увеличивается внутренний валовой продукт, растёт количество образованных людей, возникает много международных проектов.

ОАЭ являют пример одного из самых успешных проектов в этой сфере: два блока новой атомной станции уже подключены к сети, ещё два практически готовы к вводу в эксплуатацию.

«Росатом» участвует в этом проекте, мы поставляем урановый продукт, а также ведём переговоры с корпорацией по атомной энергии ОАЭ (ENEC) о расширении этого сотрудничества.

— На Ближнем Востоке наблюдается большой интерес к новому маршруту коммерческого судоходства через Северный морской путь. Какой вклад «Росатом» вносит в снижение экологического ущерба в Арктике?

— Три годаназад президент Российской Федерации принял очень серьёзное и очень мудрое решение: «Росатому» была поручена функция единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. И мы её с 2019 года реализуем. Это и ледокольные проводки, строительство новых ледоколов, это углубление и обустройство судоходных каналов, это создание портовой инфраструктуры.

Фрагмент интервью RT главы «Росатома» Алексея Лихачёва

Как известно, использование Северного морского пути экономит до двух недель пути от Юго-Восточной Азии до европейского рынка. Следовательно, экономятся средства, закладываемые на эксплуатацию морских судов, а также сокращается выброс ими CO2 в атмосферу. Не говоря о том, что атомные ледоколы, которые мы используем, вообще не производят выбросы. Сейчас мы расширяем линейку наших ледоколов, строим новые, самые передовые, самые мощные корабли.

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Мы очень бережно относимся к арктической зоне, к её природе. И конечно же, предлагаем специальные решения в части энергетического обеспечения региона. Так, в городе Певек на Чукотке уже работает плавучая атомная станция. Ещё четыре таких плавучих блока мы делаем для горнорудного месторождения Баимское, оно тоже расположено на Чукотке. Золоторудное месторождение в Якутии мы обеспечим электроэнергией уже за счёт мобильной атомной станции. Целый ряд других технических решений, в том числе в Мурманской области, на Кольском полуострове, реализуется за счёт ядерных технологий.

Использование технологий с нулевым, с минимальным выбросом CO2, сбережение Арктики — задача номер один при реализации проектов Северного морского пути.

Очень приятно, что вместе с нами этим проектом занимается одна из авторитетных компаний ОАЭ — DP World. Очень надеемся осуществить с коллегами большой проект по организации контейнерных транзитных перевозок через Северный морской путь. Это не только снизит нагрузку на уже действующие морские пути, но и позволит сэкономить средства всем участникам грузовых перевозок и, соответственно, потребителям.

Белоярская АЭС

Flickr

© Госкорпорация «Росатом»

— Также в мире наблюдается интерес к малым модульным реакторам, способным производить низкоуглеродную электроэнергию. Не могли бы вы рассказать о будущем этой технологии и где её можно использовать?

— Малые атомные реакторы — это одно из главных достижений сначала Советского Союза, а теперь Российской Федерации. Именно в СССР была создана первая промышленная АЭС, а также первый атомный ледокол. Именно на ледоколах и применяются те самые малые реакторы, о которых вы говорите. Мы имеем огромный опыт их использования, с середины прошлого столетия.

Сегодня постоянно действующие ледоколы — рабочие лошадки — используют атомные двигатели малой мощности. Ледоколы новой линейки, которые приходят им на смену, оснащены атомным реактором «РИТМ-200» мощностью 60 МВт. А строящийся сейчас большой ледокол «Лидер», самый мощный в истории человечества, будет обладать малым реактором «РИТМ-400». Это модернизированная разработка «Росатома».

Мы также сделали экспериментальный образец — плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов», с двумя блоками по 35 МВт. Её можно подогнать к береговой полосе, запитать сеть — и давать электричество, не создавая инфраструктуру на суше.

На основе этого решения получена уже новая линейка плавучего энергоблока с более мощными, 60-мегаваттными реакторами. Аналогичное решение есть и в наземной, стационарной комплектации.

Компании, занимающиеся освоением месторождений в отдалённых северных районах, в Якутии, на Чукотке нуждаются в больших объёмах электроэнергии.

Несколько лет назад два инвестора — Баимский горно-обогатительный комбинат и золоторудное месторождение Кючус — проводили конкурс среди поставщиков электроэнергии. И хотя Россия обеспечена и нефтью, и газом, и гидроресурсами, оба инвестора выбрали в качестве источника энергии для своих проектов именно малые атомные станции.

Большой интерес к таким станциям наблюдается и за рубежом. В частности, наши партнёры из корпорации по атомной энергии ОАЭ задавали нам вопросы о параметрах этих станций, об условиях, на которых мы можем делать такие поставки. Мы всё обсудили и решили создать совместную рабочую группу по изучению возможности использования малых атомных станций в ОАЭ.

Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь»

РИА Новости

© Павел Львов

Интерес также проявляют страны, где отсутствуют большие передающие сети, где в силу каких-то причин нет возможности быстро передавать электроэнергию. В этом случае можно разместить не один большой атомный блок, а несколько малых, чтобы распределить их по территории страны. Есть интерес к таким проектам у стран с большой береговой линией, государств, состоящих из островов, — таких как Филиппины. В этом случае можно строить плавучие АЭС, которые будут циркулировать между островами и обеспечивать их атомной электроэнергией. У нас сейчас есть целая линейка таких станций мощностью от 8—10 до 300 МВт, они варьируются и по типу размещения.

Думаю, что спрос на малые атомные станции будет только увеличиваться. Они уже очень хорошо себя зарекомендовали — в первую очередь в двигательных установках атомных ледоколов. Но мы продолжаем над ними работать, постоянно совершенствуя их качество.