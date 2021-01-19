В «Росатоме» рассказали о работе над техническим проектом реакторной установки для «сухопутной» мини-АЭС

Специалисты одного из предприятий госкорпорации «Росатом» АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) работают над техническим проектом реакторной установки для пилотной мини-АЭС на базе технологий, использованных при создании ядерных энергетических установок новых российских атомных ледоколов. Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Зверев.

«В настоящее время мы приступили к разработке технического проекта реакторной установки РИТМ-200Н для наземной АСММ. Пилотный проект АСММ на базе РИТМ-200Н планируется к сооружению на территории Российской Федерации с вводом в промышленную эксплуатацию в начале 2028 года», — сообщил Зверев в беседе с РИА Новости.

Особенность установки РИТМ — её интегральная компоновка, когда всё оборудование размещается внутри одного корпуса. Наземная АСММ предназначена для энергообеспечения изолированных энергосистем или отдалённых территорий и потребителей.

Как отметил Зверев, планируемая к строительству АЭС сможет разместить две реакторные установки в индивидуальных герметичных ограждениях под единой защитной оболочкой в одном здании.

В 2020 году ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в атомной энергетике страны.