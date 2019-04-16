Атомный вес: с чем связан максимальный за 30 лет рост мощности мировых АЭС

В прошлом году общий объём запущенных мощностей атомных электростанций достиг максимального показателя за 30 лет — 15 ГВт. В борьбе с глобальным изменением климата государства постепенно сокращают потребление углеводородов и всё чаще инвестируют в строительство АЭС. Интерес к развитию ядерной энергетики проявили уже более 50 стран, а европейские власти намерены вложить в отрасль порядка €500 млрд. Такие заявления сделали участники XI Международного форума «Атомэкспо-2019» в Сочи.

В прошлом году в мире были запущены атомные электростанции (АЭС) общей мощностью порядка 15 ГВт. Такой показатель стал максимальным за последние 30 лет. При этом мощность впервые введённых в эксплуатацию АЭС составила 10 ГВт, а ещё 5 ГВт пришлись на перезапущенные ядерные установки в Японии. Показательно, что запуск около 40% новых электростанций в мире обеспечил «Росатом». Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на площадке XI Международного форума «Атомэкспо-2019» в Сочи.

Представитель Кремля подчеркнул рост заинтересованности большинства государств в атомной энергетике. По данным МАГАТЭ, сейчас на стадии строительства находятся 55 новых реакторов в 18 странах. При этом сооружение пяти установок было начато в 2018 году.

«Более 50 стран сегодня проявили интерес к развитию атомной энергетики и находятся в разных стадиях подготовки к реализации таких проектов», — отметил Кириенко.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году спрос на атомную энергию вырос почти на 3,3%. Для сравнения: глобальное потребление нефти увеличилось лишь на 1,3%. Более того, как следует из отчёта организации, ядерная генерация достигла рекордного уровня за последние семь лет и вернулась к уровням, которые можно было наблюдать ещё до аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Согласно статистике МЭА, на сегодняшний день в 30 странах мира работают порядка 450 АЭС общей мощностью 400 ГВт. По прогнозу организации, к 2040 году объём может вырасти до 518 ГВт.

Как ожидается, в ближайшие годы девять атомных реакторов будут построены в государствах, где ранее не была развита атомная энергетика. Речь идёт о Белоруссии, ОАЭ, Турции и Бангладеш. Такое заявление сделала генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг.

В этом году повестка форума посвящена атомным технологиям для улучшения жизни. На полях «Атомэкспо-2019» 15 и 16 апреля руководители крупных компаний и международные эксперты обсуждают вклад ядерной энергетики в достижение целей программы устойчивого развития ООН, которая рассчитана до 2030 года. По плану организации, государства должны принять меры по наращиванию экономического роста и решению вопросов в области образования и здравоохранения, а также в сфере борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

«Помимо экологически чистого и надёжного источника энергии, вносящего существенный вклад в решение вопроса борьбы с изменением климата, мирный атом также способствует развитию науки, образования, медицины, сельского хозяйства, доступа к водным ресурсам. Отдельно стоит отметить тот импульс, который даёт строительство атомной станции экономическому росту», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что развитие ядерной энергетики уже способствовало сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

По оценке Лихачёва, 11% мировой потребности в энергии обеспечивается ядерным сектором, а замена этого объёма традиционными углеводородами привела бы к дополнительному выбросу в атмосферу 2 млн тонн углекислого газа. Как подчеркнул топ-менеджер, леса могут нейтрализовать лишь около 2,5 млн тонн углекислого газа в год.

Также по теме До 2025 года и на дальнейшую перспективу: Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики РФ в области ядерной и радиационной...

На этом фоне особую заинтересованность в строительстве АЭС проявляют страны Евросоюза. Замглавы генерального директората по энергетике Еврокомиссии Герассимос Томас заявил, что ЕС намерен усилить внедрение атомной энергетики и сократить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году.

«Мы рассчитываем на развитие технологий в других областях, но во всех обсуждаемых сценариях Европе необходимо, чтобы ядерная энергия покрывала значительную часть энергобаланса региона», — пояснил Томас.

По словам представителя Еврокомиссии, мирный атом по-прежнему остаётся единственным экологически чистым источником энергии, капиталовложения в который не снизились за последние годы. По словам Томаса, европейские страны намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики в общей сложности порядка €500 млрд.

Форум «Атомэкспо» впервые прошёл в 2009 году. В этом году в его работе принимают участие свыше 3600 человек, в том числе 1600 делегатов из 74 государств мира.